Atalanta-Udinese 2-1: la Dea la ribalta in 4 minuti con Pasalic e l'autorete di Touré

Bergamo, 10 novembre 2024 - Nel lunch match del Gewiss Stadium Atalanta e Udinese regalano una sfida bellissima, giocata a viso aperto da entrambe le squadre e vinta dalla truppa di Gasperini grazie a due reti nei primi 15 minuti del secondo tempo. Si gioca ai mille all'ora, un ritmo folle che rimarrà costante per 60 minuti costringendo le due squadre a spendere tanto fisicamente ma regalando grande spettacolo. La squadra di Runjaic schiaccia dietro l'Atalanta nei primi minuti e centra una traversa con Payero. Poi ci sono due gol annullati, uno per parte: il primo nega la gioia a Lookman (fuorigioco), il secondo a Davis (fallo in attacco). All'ultimo minuto del primo tempo il missile di Kamara da fuori area stappa la partita a favore dell'Udinese. Nel secondo tempo la squadra di Gasperini si compatta e con l'entrata in campo di Bellanova cambia tutto: prima propizia l'assist per il pari di Pasalic, poi quattro minuti dopo è suo il cross basso che porta allo sfortunato autogol di Touré. Nel finale l'Udinese si allunga ancora di più per cercare il pareggio, dal forcing però non arriva il gol del pareggio. Con questo successo l'Atalanta sale a 25 punti, al pari del Napoli e a +1 dall'Inter che giocheranno questa sera il posticipo.

Primo tempo

Prova subito a dettare il ritmo l'Udinese che nei primi minuti mantiene il controllo del pallone e cerca spazi, l'Atalanta aspetta. Prima occasione del match dopo appena sei minuti, proprio per l'Udinese: Kamara la mette perfettamente in mezzo all'area, Payero arriva in rimorchio e si trova solo contro Carnesechi ma sbaglia il controllo e la palla va sul fondo. Si attiva anche l'Atalanta che va dall'altra parte del campo con rabbia, Pasalic crossa per Samardzic che scalda i guanti di Okoye. All'ottavo minuto Carnesecchi salva il risultato, con la complicità di Sandi Lovric: contropiede Udinese con il centrocampista che arriva davanti al portiere e si fa ipnotizzare, la palla resta giocabile per Lovric che appoggia per Davis e ancora Carnesecchi a dire di no. Si arriva al minuto 13 con il Var che annulla la rete di Ademola Lookman: Ruggeri calcia dal limite, Okoye respinge e Retegui è pronto in tap in, ma la palla carambola sulla schiena di Lookman che era in posizione irregolare. Il gol, inizialmente convalidato, è stato poi annullato dal Var. Una partita bellissima fino a questo momento al Gewiss Stadium, in 15 minuti già tante occasioni sia da una parte che dall'altra e un gol annullato, la squadra di Runjaic se la gioca a viso aperto a Bergamo. Traversa di Payero al 18': sbaglia Kossonou che si lascia sfilare alle spalle il centrocampista, molto bravo in questi inserimenti da dietro, e dal limite dell'area se la sposta sul destro e colpisce il palo. Ancora l'Udinese vicinissima al vantaggio: Davis lavora il pallone spalle alla porta, Thauvin si butta dentro e viene servito, il suo mancino però viene mandato in angolo da Carnesecchi. Intanto problemi per Djimsiti che, dopo un contrasto con l'attaccante francese, è ancora a terra e non sembra in grado di continuare. Piove sul bagnato, difensivamente, per l'Atalanta perché oltre all'annunciato ko di Kolasinac ora Gasperini è costretto a togliere Djimsiti per Ederson, con De Roon che scala nei tre dietro. Altro gol annullato, questa volta all'Udinese: rimessa laterale da posizione avanzata e battuta direttamente in area, Davis lotta e si libera di De Roon e segna, ma per Di Bello è fallo in attacco del centravanti sull'olandese. Rischia sul ribaltamento di fronte l'Udinese, con Bijol che chiude in scivolata, la palla finisce addosso a Kamara e poi poco lontano da Okoye. Si calmano un po' i frenetici ritmi del Gewiss, un primo tempo dove si è corso da una parte all'altra, con l'Udinese meglio dei padroni di casa. Salva tutto Bijol al 46': corner Atalanta, stacco di Kossounou con Okoye che di piede dice di no, poi Bijol anticipa di un niente Retegui a porta vuota. Vantaggio Udinese con un gol bellissimo di Kamara. Letteralmente un fulmine a ciel sereno il mancino da fuori area dell'esterno che controlla e calcia fortissimo dove il portiere non può arrivare. Si va negli spogliatoi sullo 0-1 Udinese, che bel primo tempo.

Secondo tempo

Si comincia con un cambio, non ce la fa Zappacosta e al suo posto Bellanova. Squillo di Thavin al 50' dopo uno splendido lavoro spalle alla porta di Davis che lascia per il compagno e prova da fuori area a fulminare Carnesecchi che è presente. Ancora Udinese con Traoré che anticipa secco Samardzic sulla fascia, contropiede con la palla messa dentro per Davis, esce altissimo Carnesecchi che butta via nei piedi di Thauvin, il francese tenta un pallonetto da venti metri ma la palla è alta. Forse un po' troppo precipitoso il capitano dei friulani. Arriva il pareggio dell'Atalanta al minuto 55', ha segnato Pasalic: l'ex Milan imbuca di prima per Samardzic che prende la via centrale, l'ex allarga per Bellaova sulla destra e palla indietro proprio per colui che ha cominciato l'azione. Cambio Udinese fuori Lovric e dentro Zarraga, forze fresche anche per Runiaic. La ribalta l'Atalanta nel giro di tre minuti: Samardzic allarga di nuovo per Bellanova sulla sua corsia di destra, l'ex Inter mette in mezzo di prima un cross basso che Tourè devia in scivolata in porta, autorete sfortunata dell'Udinese. Ora l'Atalanta ha preso fiducia e attacca a testa bassa per cercare il doppio vantaggio che rischierebbe di mandare ko gli ospiti. Entrmabe le squadre hanno speso tanto e ora è il momento dei cambi da una parte e dell'altra. Gasperini lancia Zaniolo e Brescianini per Retegui e Samardzic, Runjaic inserisce Lucca e Zemura per Thauvin e Kamara. Ora l'Udinese sembra essere un po' corta di fiato, gli ospiti hanno speso tanto per reggere il ritmo dei padroni di casa e, anzi, schiacciarli nella propria metà campo per buona parte del primo tempo. Fallisce il 3-1 Brescianini: fuga di Lookman sulla sinistra, il nigeriano mette dentro per l'ex Frosinone che controlla con il suo mancino a centroarea, se la sposta sul destro e calcia alto. Cinque alla fine, l'Atalanta aspetta nella propria metà campo facendo grande densità a centrocampo, l'Udinese stanca fatica a trovare spazi e prova a rifugiarsi nei lanci lunghi per Lucca. Si ferma Zaniolo, entrato al 68' per Retegui è a terra dopo meno di venti minuti per problemi alla zona inguinale. Altro infortunio, dunque, in casa, Atalanta: dopo Djimsiti e Zappacosta, ko per Zaniolo e al suo posto entra Cuadrado. Negli ultimi cinque minuti la punta sarà Mario Pasalic. Saranno quattro i minuti di recupero al Gewiss, ma l'Udinese sembra non riuscire a farcela soprattutto fisicamente, ha speso tantissimo la squadra di Runjaic. Finisce qui, vince l'Atalanta 2-1 contro un'ottima Udinese.

Tabellini

Formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti (Ederson, 26'); Zappacosta (Bellanova, 46'), De Roon, Pasalic, Ruggeri; Samardzic (Brescianini, 68'), Lookman; Retegui (Zaniolo, 68' / Cuadrado, 87')).

UDINESE (3-5-2): Okoye; Giannetti (Abankwa, 77'), Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric (Zarraga, 60'), Karlstrom, Payero, Kamara (Zemura, 68'); Thauvin (Lucca, 68'), Davis (Bravo, 77').

Reti: Hassane Kamara (UDI) 45'+3, Mario Pasalic (ATA) 56', aut. Touré (UDI) 60'