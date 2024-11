Mancini nuovo tecnico della Roma?

Bologna, 9 novembre 2024 - Rivoluzione in arrivo in casa Roma? A sentire le voci che circolano fra i vari rioni della capitale (ma soprattutto sui social) parrebbe proprio di sì. Dopo l’allontanamento di Daniele De Rossi (ovviamente mal digerito dalla tifoseria giallorossa) dopo appena quattro giornate di campionato e l’approdo in corsa di Ivan Juric, in questo momento ad avvicinarsi alla panchina della Roma sembrerebbe l’ex CT della nazionale Roberto Mancini. Sempre secondo voci, a mettere la parola fine fra la società guidata dal Gruppo Friedkin ed il tecnico croato sarebbe stato il tristissimo pareggio rimediato dalla squadra capitolina in Belgio contro il modestissimo Union SG nell’ultimo turno di Europa League, ed i risultati stentati in campionato, con la clamorosa sconfitta di Firenze. In queste ultime 24 ore il profilo di Roberto Mancini sta prendendo sempre più quota, ed il destino di Juric pare da tanti addetti ai lavori oramai segnato. In tutto ciò però (e non è un dettaglio) c’è una partita da giocare (e possibilmente da provare a vincere). Infatti nella giornata di domani, alle 15, la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano, assetato di riscatto dopo la sconfitta beffa in Champions League contro il Monaco.

Molto probabilmente anche in caso di risultato positivo il croato lascerà il posto che lo ha visto protagonista sulla panchina giallorossa per nemmeno due mesi. Sempre secondo i bene informati l'ex CT campione d'Europa avrebbe già incontrato la dirigenza della Roma e avrebbe richiesto un biennale per non fare la figura del semplice traghettatore. E Juric? Il tecnico ex Torino pare del tutto consapevole della propria situazione, e in questi giorni, in conferenza stampa, ha sottolineando (a più riprese) di essere in contatto con i Friedkin: “La proprietà vede alcune cose positive, ma certamente non è soddisfatta dei risultati. Se sento la loro fiducia? Dall'inizio della mia avventura qui nella capitale mi sono trovato molto bene e ho sempre sentito fiducia di tutto l’ambiente, poi è chiaro che nel mondo del calcio la cosa più importante sono i risultati, è inutile girarci troppo intorno”. Non solo Mancini però nel futuro della Roma. Secondo radio-piazza come profilo non dispiacerebbe Massimiliano Allegri, ma quest’ultimo ha negato qualsiasi tipo di contatto con la società giallorossa. E poi c’è la questione, non trascurabile, del DS. I profili vagliati dai Friedkin sono di altissimo livello, si parla sia di Alessandro Antonello dell’Inter, ma soprattutto di Carnevali del Sassuolo. Domani al termine di Roma-Bologna ne sapremo sicuramente di più.