Atalanta con l'Udinese al Gewiss: fuori De Ketelaere, c’è Samardzic

Bergamo, 9 novembre 2024 – Domani, domenica 10 novembre, alle 12.30 l’Atalanta, terza con 22 punti, in casa contro l’Udinese cerca la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions, per chiudere nel migliore dei modi questo ciclo prima della terza e ultima sosta per le nazionali. Dea in una striscia di sei vinte e due pareggiate nelle ultime otto partite, con cinque vittorie consecutive in campionato contro Genoa, Venezia, Verona, Monza e Napoli. Per il lunch match di domani arriva al Gewiss Stadium una Udinese altalenante, ben posizionata con 16 punti in classifica dopo un avvio boom, ma reduce da cinque sconfitte nelle ultime sette giornate interrotte da due vittorie casalinghe contro Lecce Cagliari.

“Non partiamo da sconfitti, ma sappiamo che l'Atalanta è una squadra di assoluto valore. È una squadra completa. Al momento sta attraversando un grande periodo di forma. Sappiamo cosa ci aspetterà, non vorrei però definire l'Atalanta come l'avversario più difficile che potevamo trovare, dobbiamo cercare di resistere con i nostri mezzi, rispondere al fuoco con il fuoco, senza dimenticare i nostri principi di gioco lottando nei duelli", ha spiegato alla vigilia il tecnico dei friulani Kosta Runjaic. Che proverà a fare una partita di contenimento. I bianconeri, per altro, non battono l’Atalanta dal novembre 2017.

Gasperini dovrebbe confermare la formazione base, con il solito ballottaggio di modulo offensivo, con la possibilità di schierare un tridente puro o l’alternativa del trequartista dietro alle due punte, magari dando una maglia da titolare all’ex di turno Lazar Samardzic, anche perché De Ketelaere ha accusato un guaio muscolare che lo terrà lontano dal campo per un paio di settimane. Dietro out Kolasinac per un risentimento muscolare, per cui toccherà a Kossounou fare reparto con Djimsiti e Hien. A sinistra ci sarà Ruggeri, a destra Zappacosta sembra favorito su Bellanova. i

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Samardzic; Lookman, Retegui. All. Gasperini. Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Davis. All. Runjaic.

Dove vederla: diretta domenica dalle 12.30 su Dazn