Una famiglia felice. I Percassi e quel modello da esportare

Nonostante i fastidi al ginocchio, tipici di un ex calciatore, a tormentarlo, Antonio Percassi giovedì sera non si è sottratto dal festeggiare sotto la curva, con la squadra, abbracciando idealmente i tifosi nerazzurri, saltellando con loro. La festa sul campo, poi negli spogliatoi, per celebrare un capolavoro societario e sportivo. L’Atalanta vince con giocatori acquistati vendendone altri, tenendo sempre i bilanci in attivo. In un perfetto circuito virtuoso: la società prende i giocatori giusti per il gioco di Gasp, che poi li valorizza. "Il mister in questi anni ha fatto un lavoro straordinario. È stato determinante, siamo sempre cresciuti insieme e grazie a lui, anno dopo anno", ha riconosciuto il presidente Percassi. Sorvolando sulla questione del rinnovo, ricordando che il tecnico ha un vincolo per la prossima stagione. "Abbiamo un altro anno di contratto con l’allenatore. È impossibile che qualcuno possa venire a prendercelo. Se poi lui vorrà andare ci metteremo a parlare, con grande dispiacere. Noi non pensiamo di modificare l’accordo". Del futuro di Gasperini se ne riparlerà a giugno, intanto Percassi si gode la sua Atalanta in corsa su tre fronti: "Partiamo ogni anno per salvarci, ora siamo in corsa su tutto. Una cosa impensabile. Siamo contentissimi".

La squadra insegue tre obiettivi, la società in estate ne centrerà un altro: dopo cinque anni di cantieri terminerà il restyling integrale del Gewiss Stadium di proprietà del club nerazzurro. Da settembre l’Atalanta giocherà in un impianto totalmente rinnovato, integralmente coperto, con 24mila posti: un gioiello architettonico ed estetico, ma anche un catino infernale per il volume del tifo. "I lavori sono in ultimazione, l’anno prossimo sarà completo e utilizzabile. Abbiamo comprato l’impianto nel giorno dei 110 anni del club. L’investimento è stato il più grande della storia della società, per noi bergamaschi è molto significativo avere questo stadio in città. Sarà la casa dell’Atalanta e dei suoi tifosi", ha chiosato l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi. Che intanto si prepara a fare un altro regalo ai tifosi: il riscatto definitivo (deciso da mesi) di Charles De Ketelaere dal Milan per 23 milioni più 3 di bonus.

Fab. Car.