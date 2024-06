Valentin Carboni, il gioiello interista è nel mirino (anche) dell’Atalanta

All’Atalanta piace molto Valentin Carboni, il 19enne esterno offensivo cresciuto nell’Inter ed esploso nello scorso campionato in prestito al Monza. Classe 2005, argentino di passaporto italiano, Carboni piace per le sue caratteristiche di giocatore duttile, bravo in fase offensiva in più ruolo, con fantasia e velocità. Ragazzo ancora inesperto, appena 36 presenze in serie A, non ha mai giocato a livello internazionale anche se al momento veste la casacca albiceleste della Seleccion ed è stato convocato per la Coppa America: l’Inter avrebbe già respinto delle prime richieste da circa 20 milioni e lo venderebbe eventualmente solo per una cifra intorno ai 30 milioni, forse abbassabile a 25 più bonus futuri. La dirigenza orobica lo starebbe monitorando: l’idea del club bergamasco è quella di investire solo su giocatori giovani, dal ‘99 in su, o nel caso anche su giovanissimi, ma che siano già pronti per dare un contributo ad alto livello, come nel caso di Carboni appunto. O come il coetaneo Dean Huijsen, 19enne difensore centrale olandese, ma di passaporto, appena rientrato alla Juventus dopo un positivo prestito semestrale alla Roma, ragazzo che interessa avendo le caratteristiche giuste per tamponare l’assenza almeno semestrale dell’infortunato Giorgio Scalvini.