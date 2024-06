Valigia pronta. L’Atalanta può perdere Musso. Il portiere vuol giocare titolare

Rebus Juan Musso per l’Atalanta. Il 30enne portiere argentino, eroe dell’Europa League, utilizzato da Gasperini come portiere di coppa (ma non in Coppa Italia), titolare fino a dicembre poi diventato il secondo di Marco Carnesecchi, potrebbe andarsene per fare il numero uno altrove. L’allenatore ha sempre ripetuto di non gradire due portieri ‘entrambi forti’ a contendersi la maglia da titolare. Peraltro il tecnico di Grugliasco è riuscito nell’arco di 56 partite a garantire un’efficace alternanza, utilizzando 33 volte Carnesecchi e 23 Musso, in campo 11 volte in campionato e 12 volte in Europa League. Acquistato tre anni fa dall’Udinese per 20 milioni, in questa sua terza stagione in nerazzurro Musso ha garantito un importante rendimento, soprattutto nelle notti europee, ed è cercato da tanti club. Per lui cantano sirene in Spagna e in Turchia (a gennaio lo voleva con insistenza il Galatasaray). L’Atalanta intende ovviamente continuare a valorizzare il 24enne Carnesecchi, ma avrà bisogno di un secondo di esperienza e valore alle spalle del millennial riminese, considerando un calendario, con la nuova Champions e le varie Supercoppe, da possibili 60 partite stagionali. Per cui un portiere solo di Coppa potrebbe giocare una ventina di partite ad altissimo livello. La Dea pensa anche di valorizzare come secondo il 21enne bergamasco Paolo Vismara, reduce da una positiva stagione nella under23 di serie C.

Fabrizio Carcano