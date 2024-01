Atalanta, idea per un altro colpo dal Verona: piace l’attaccante Cyril Ngonge

Bergamo – Un altro ‘veronese’ a Bergamo? In questa sessione di mercato invernale l’Atalanta ha acquistato dal Verona, con un’unica operazione da 9 milioni, il 25enne difensore centrale svedese Isak Hien, già impiegato da Gasperini nei finali contro Roma e Milan, e il 19enne attaccante spagnolo Siren Diao Balde, aggregato alla squadra under23 di serie C.

Ora la dirigenza nerazzurra valuta un altro colpo dai gialloblù: l’esterno offensivo destro Cyril Ngonge, attaccante mancini rivelazione dell’ultimo anno con gli scaligeri con 10 gol nel 2023 ed eroe salvezza lo scorso giugno con una doppietta nello spareggio contro lo Spezia. Belga, cresciuto nelle giovanili del Bruges dove giocava con De Ketelaere, classe 2000, Ngonge era già stato seguito dagli osservatori nerazzurri negli anni scorsi quando era un talento emergente nel campionato olandese, dove è maturato tra l’RKC Walwijk e il Groningen dove si è messo in luce con 10 gol in 41 gare.

Dal gennaio scorso al Verona, con 3 gol in 14 gare lo scorso campionato più la doppietta nello spareggio allo Spezia e poi altri 5 gol in 15 partite in questo girone di andata. Per Ngonge si stanno muovendo diversi club tra cui Fiorentina, Napoli e Roma, ma la Dea è avvantaggiata dai buoni rapporti con il Verona, società con cui da anni c’è un prolifico rapporto di prestiti e cessioni: dal 2018 sono andati in gialloblù in prestito Radunovic, Colley, Sutalo, Pessina, Tameze, Piccoli e Cortinovis, da Verona sono arrivati Lovato e ora Hien e Balde. Senza dimenticare il direttore sportivo nerazzurro Tony D’Amico, fino all’estate 2022 in riva all’Adige.

L’operazione Ngonge, valutato dal Verona intorno ai 12 milioni, potrebbe anche chiudersi in questa sessione di gennaio, ma il giocatore potrebbe restare in prestito al Verona fino a giugno per avere ancora un ampio minutaggio: con il recupero di El Bilal Toure’, che ieri si è rivisto nell’amichevole contro i dilettanti della Real Calepina in cui ha segnato una doppietta, l’Atalanta ha sette attaccanti per due ruoli. Tra i due club ci sono contatti in corso, ma su Ngonge c’è un’agguerrita concorrenza, non solo italiana.