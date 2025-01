Verso Atalanta-Napoli. Gasp col trequartista dietro Lookman-Retegui. De Ketelaere in panchina

Tridente o trequartista? L’Atalanta domani sera nel big match casalingo contro il Napoli capolista non avrà problemi di scelta dalla cintola in su. Con il pieno recupero del bomber Retegui c’è abbondanza di soluzioni davanti, dove il tecnico Gasperini potrebbe confermare il modulo con il trequartista utilizzato forzatamente nelle ultime settimane, ma con la variante di due punte di profondità, ovvero Lookman e lo stesso Retegui, tenendo il poco brillante De Ketelaere come alternativa dalla panchina.

All’andata a novembre, nel trionfale 3-0 al Maradona, Gasperini aveva dato scacco matto a Conte con Pasalic da trequartista a pressare i centrocampisti azzurri e davanti il tandem formato da CDK e dallo stoccatore Lookman, autore di una doppietta prima del tris del neo entrato Retegui.

Ma ci sarà spazio davanti per tutti gli attaccanti, con i cambi. Anche contro la Juventus la Dea si è confermata regina dell’ultima mezz’ora: a parte la gara pareggiata a Udine, e quella persa contro l’Inter in Arabia, la squadra nerazzurra ha sempre vinto dal 28 settembre in poi il parziale degli ultimi 30-35’.

Gasperini dovrà invece tirare la cinghia dietro, dove con la squalifica di Kolasinac e l’infortunio, lungo, di Kossounou ci sono soltanto il vecchio Toloi, praticamente mai utilizzato, e i tre annunciati titolari, ovvero Djimsiti, Hien e Scalvini, alla quarta gara consecutiva da titolare in questo avvio di 2025.

Sugli esterni difficile il recupero di Cuadrado, che anche ieri ha svolto lavoro individuale: il 36enne colombiano probabilmente rientrerà nel match casalingo di martedì contro gli austriaci dello Sturm Graz. Probabile una maglia da titolare per Bellanova e Ruggeri sugli esterni. In mezzo la solita coppia di mediani formata da De Roon e Ederson, con Pasalic favorito per il ruolo di trequartista su Brescianini e Samardzic.

