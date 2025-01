40 super tifosi con disabilita’ al dall’ara. "Bologna for Community», che passione al Selenella Club

I colori e la passione rossoblù accessibile a tutti. Nell’ultima nottata tra le "stelle" di questa stagione, il Selenella Club al Dall’Ara ha ospitato la "Serata Champions", un’iniziativa nata nell’ambito del progetto Bologna for Community dall’azione congiunta di Bologna Fc 1909, Pmg Italia, Io Sto Con…Il Sorriso Solidale Onlus e Selenella.

L’evento ha visto la partecipazione di 40 tifosi che sono soliti utilizzare il servizio messo a disposizione dalla società di Joey Saputo per raggiungere lo stadio durante le partite casalinghe della squadra allenata da Vincenzo Italiano, con il club che si è impegnato con Pmg per garantire trasporti gratuiti per le persone con disabilità o a mobilità ridotta che altrimenti avrebbero limitazioni o difficoltà a raggiungere l’impianto.

Gli appassionati si sono ritrovati all’interno dell’area ospitalità per una cena e per guardare insieme il match di Lisbona. La passione per il Bologna diventa occasione di socializzazione e divertimento.

Gianluca Sepe