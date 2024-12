8. Il migliore

Trubin 6,5. Dice no a Dallinga a inizio primo tempo, quando l’olandese non tira e prova a saltarlo, e a inizio ripresa: interventi fondamentali.

Bah 5,5. Quando può spingere è un bel vedere. Ma lo fa solo un paio di volte, perché Iling-Junior lo costringe spesso sulla difensiva ed è attento in copertura.

Araujo 6. Cresce nella ripresa. Otamendi 5,5. Preso d’infilata da Dallinga in avvio e pure a inizio ripresa. Soffre e ricorre al gioco sporco: come quando quando simula una reazione di Posch, ma l’arbitro non abbocca.

Carreras 7. Insieme a Di Maria è l’uomo che suona la carica dopo una prima mezzora di sofferenza. Imbecca l’argentino per il tiro al volo, si vede respingere da Beukema il possibile 1-0 a fine primo tempo Aursnes 6,5. Cresce alla distanza e prende in mano il centrocampo, rompe, riparte, offre un assist a Carreras nel primo tempo, sfiora il gol nella ripresa, murato a un passo dal vantaggio.

Florentino 5. Soffre il pressing di Fabbian e fatica a spaziarsi e a farsi vedere in impostazione. Serata no.

Kokcu 5. Non entra in partita, dovrebbe essere il fantasista aggiunto, non incide.

Akturkoglu 5,5. Tanto fumo, pochissimo arrosto.

Di Maria 7. Il più ispirato. Manda in porta Pavlidis, ci prova al volo, nel primo tempo, avvia l’azione che porta Carreras alla conclusione. Spinge, crea e nella ripresa gli dicono no Ferguson e Skorupski.

Pavlidis 5. Segna in fuorigioco dopo due minuti, prova a sbattersi, rimedia un giallo, ma spara a salve e si divora il vantaggio nella ripresa a tu per tu con Skorupski.

Amdouni 6,5. Aggiunge qualità e tiro dalla distanza. E’ anche grazie a lui se il benfica cresce nella ripresa.

Beste 6. Più intraprendente di Akturkoglu.

Cabral 5,5. Non graffia.

All. Lage 5,5. Benfica incartato in avvio. Cresce alla distanza, ma non riesce a prendersi tre punti fondamentali per blindare i playoff e tenere aperta la corsa all’ottavo posto.

Voto squadra 5,5.

Marcello Giordano