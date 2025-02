A crespellano e’ o-0. Primavera, che stallo. Con il Toro arriva il terzo pari di fila

BOLOgna 0 TORINO 0

BOLOGNA: Pessina; Puukko, Ivanisevic, Tomasevic, Papazov (35’st Baroncioni); Menegazzo, Nordvall, Byar (25’pt Jaku); Longoni (1’st Negri), Battimelli (25’st Castaldo), Ravaglioli. A disp. Happonen, Markovic, De Luca, Labedzki, Di Costanzo, Tomczyk, Addessi. All. Colucci.

TORINO: Siviero; Marchioro, Olsson, Mullen, Kryzyzanowski; Acar (28’st Perciun), Dalla Vecchia, Djalo, Cacciamani (1’st Jatta); Gabellini, Franzoni (28’st Mangiameli). A disp. Plaia, Desole, Rossi, Zaia, Sabone, Mendes, Liema Olinga, Dimitri. All. Tufano.

Arbitro: Migliorini di Verona.

Note: ammoniti Longoni (B), Papazov (B).

Un altro pareggio, e siamo a tre in fila per il Bologna di Colucci (ancora a secco di vittorie dal suo arrivo), che dopo Lazio e Verona, a Crespellano, rallenta un’altra contendente ai playoff, il Torino di Tufano. Gara con poche emozioni, soprattutto nei primi 45 minuti. Nella ripresa, invece, granata più in palla e vicino al gol prima con Acar, che centra la traversa su punizione, e poi nel finale, ma un intervento miracoloso sulla linea di Ivanisevic mantiene intatto il risultato. In attesa delle altre gare, i rossoblù si portano a -4 dalla salvezza diretta. Sabato alle 13, sempre a Crespellano, arriva l’Inter.

Giovanni Poggi