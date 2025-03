Veneti in difficolta’. Di Francesco prende 4 reti dal Koper in amichevole

Uscito sconfitto 4-2 dall’amichevole di sabato con gli sloveni del Koper, il Venezia ha ripreso lunedì gli allenamenti in vista del match casalingo con il Bologna: Di Francesco cerca gol e un’impresa casalinga per riaprire la partita salvezza: registrata la difesa, dopo aver fermato sul pari Lazio (in casa), Atalanta, Como e Napoli (in casa), concedendo un solo gol ai lariani di Fabregas, prova il colpaccio con il Bologna. Deve però fare i conti con i problemi di infermeria. Out Stankovic, stagione finita per Svoboda, a rischio Sverko e Maric, ieri ancora a parte. Per giunta il Venezia dovrà rinunciare allo squalificato Nicolussi Caviglia, centrocampista di scuola Juventus e miglior marcatore della squadra (con 4 reti), dopo la cessione a gennaio di Pohjanpalo al Palermo. In caso di mancato recupero di Sverko, nella difesa a tre potrebbe trovare spazio schingtienne. Davanti, potrebbe avere una chance Yeboah in coppia con Oristanio, mentre a centrocampo senza Nicolussi Caviglia spazio a Duncan, Doumbia e Kike Perez.