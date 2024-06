A san pietro in casale. Celiachia, in campo i Veterani rossoblù

Si chiama ‘Un calcio alla celiachia in amicizia e solidarietà’: è l’evento che oggi, alle 17, sarà ospitato dal campo sportivo via Massarenti di San Pietro in Casale. Un momento speciale inserito nel contesto della festa dello sport di San Pietro in Casale. Previsto il secondo trofeo Avis, triangolare di calcio, con lo Sporting San Pietro in Casale, l’Aic (associazione italiana celiachia) Emilia-Romagna e i Veterani del Bologna Fc. Insieme con il presidente, Roberto Cocchi, ci saranno Fabio Poli, Franco Colomba, Enrico Cavalieri, Marco Ballotta, Paolo Stringara, Carmine Esposito, Beppe Savoldi, Pierluigi Di Già, Paolo Foschini, Fio Zanotti, Paolo Mengoli, Pepè Anaclerio (dt), Henny Guidetti (ds), Claudio Perani, Andrea Bonvicini. E ancora Bacci e Merighi. Sempre nel mese di giugno e sempre per attività benefiche e solidali, i Veterani rossoblù saranno protagonisti anche a Porretta.