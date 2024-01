Abbonamenti a gonfie vele. Joey, primo sold-out con il suo Montreal

Joey Saputo in questi giorni è a Montreal, dove ha incassato la soddisfazione di fare il ‘sold out’ di abbonamenti. Per la stagione che scatterà a primavera il Cf Montreal ha infatti esaurito il contingente di tessere che il club aveva messo in vendita. E’ la prima volta che accade dal 2012, da quando cioè la franchigia canadese partecipa alla Major League Soccer. "Si tratta di un risultato storico di cui siamo molto orgogliosi", ha detto l’ad del club Gabriel Gervais, che però non ha comunicato il dato degli abbonamenti venduti. Si tratterebbe di alcune migliaia, considerato che lo Stade Saputo contiene poco meno di 20mila spettatori e il Cf Montreal si è riservato di mettere in vendita per ogni gara un corposo quantitativo di biglietti.