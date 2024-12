Qualche lampo, tanti rimpianti. Odgaard: pali, furore e carisma. Serata dura per Holm e Miranda. Pobega ricade nello stesso errore Skorupski incolpevole su tutti e tre i gol incassati. Non basta un Freuler ruggente nella ripresa. Fabbian generoso e onnipresente, cala solo alla distanza. Ndoye entra, ma non si accende mai.