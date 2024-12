Montipò salva più volte la porta. Sarr e Tengstedt si rivelano letali

Montipò 7 Incolpevole sui gol, salva sull’involontario tentativo di autorete di Dawidowicz, e sventa il 3-2 Odgaard e Dominguez.

Dawidowicz 5 Soffre Dominguez.

Coppola 6,5 Tiene su Castro e ne provoca l’autorete.

Ghilardi 5,5 Non sempre pulito.

Tchatchoua 5 Dominguez è imprendibile, si fa bruciare sull’1-0 e non solo non dando copertura a Dawidowicz.

Serdar 7 Corre, rincorre e si sbatte sempre. Non rinuncia a buttarsi negli spazi e in mezzo a una gara di quantità trova la giocata di qualità con la torre per l’1-2 di Tengsted.

Duda 7 Le ripartenze partono spesso dalle sue interdizioni. Provoca l’espulsione di Pobega e calcia la punizione da cui nasce l’autorete di Castro.

Lazovic 5,5 Il Bologna sfonda a destra ripetutamente in avvio: soffre ed esce alla mezzora per infortunio.

Suslov 6,5 Sfiora il 3-1 a inizio ripresa, quando accende il turbo è imprendibile. Ma è pure discontinuo e viene sostituito.

Sarr 7 Secondo gol nelle ultime tre partite. Lo svedese si conferma in ascesa. Fisicità, velocità e freddezza.

Tengstedt 7,5 Non ha rifornimenti per 47 minuti: se lo procura da solo approfittando dell’errore di Lucumi e regala l’assist dell’1-1 a Sarr e alla prima palla utile punisce Skorupski. Tenace, sul pezzo e letale. Esce e non è contento.

Bradaric 6 Dal suo cross nasce il 2-1.

Magnani 6 Attento nelle letture.

Belahyane 5 Con il suo ingresso il Verona si abbassa e subisce molto.

Mosquera 6 Fisico e corsa, con lui l’Hellas risale.

Livramento 6,5 Rialza il Verona che pare a un passo dal crollo nonostante la superiorità.

Allenatore Zanetti 7 Quarta vittoria in quattro gare e terzo successo al Dall’Ara per il tecnico, dopo quelli con Venezia e Empoli: è lui la vera bestia nera del Bologna. Il suo Verona si conferma squadra da tutto o niente, incapace di pareggiare e fragile dietro: con 41 gol è la peggior difesa d’Europa, ma il suo Verona non molla mai e regala un successo a Setti, in quella che potrebbe essere l’ultima partita da presidente di Setti, che a Bologna iniziò la sua avventura nel calcio.

Voto squadra 7

Marcello Giordano