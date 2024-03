Adesso nel mirino ci finisce la Juve. Pasqua potrebbe fare un bel regalo

"Where amazing happens", recitava uno spot della Nba, diventato aforisma preso in prestito a tutte le latitudini per sintetizzare il racconto di un’impresa sportiva e non. Tradotto: dove accade l’incredibile.

L’incredibile sta accadendo a Bologna: quarto posto a nove giornate dal termine del campionato di serie A, con tre punti di vantaggio sulla Roma 7 sull’Atalanta (che deve recuperare la gara con la Fiorentina), 9 sul Napoli e 11 sulla Fiorentina.

E pure a -5 dalla Juventus. Il tutto all’interno di un contesto che, complice il ranking Europeo e una tra Roma e Milan già qualificata alle semifinali di Europa League, potrebbe allargare a 5 i posti per la prossima Champions.

Tra oggi e lunedì andrà in scena la trentesima di campionato con il seguente programma: Napoli-Atalanta (oggi ore 12,30), Fiorentina-Milan (ore 20,45), Lecce-Roma (lunedì ore 18). Ovviamente è in programma anche Bologna-Salernitana, lunch match di Pasquetta che potrebbe lanciare i rossoblù in fuga per il quarto posto, se dagli altri campi dovessero arrivare buone notizie.

Ma, udite udite, questo pomeriggio alle 18 all’Olimpico è in programma pure la sfida tra la Lazio, fresca di cambio in panchina e dell’arrivo dell’ex bianconero dal dente avvelenato Tudor e la Juventus di Allegri in crisi, capace di vincere una sola gara delle ultime 8 (con 4 pareggi e 3 sconfitte), tra l’altro con il Frosinone in pieno recupero.

I rossoblù scenderanno in campo a Pasquetta conoscendo il risultato dei bianconeri. E in caso di mancato ritorno al successo della Juventus, vincere con la Salernitana significherebbe proiettarsi a 2 o 3 punti dal terzo posto, con uno scontro diretto con la Juventus da giocare alla penultima giornata. Significherebbe guardare avanti più che dal possibile ritorno alle spalle della Roma: incredibile, appunto.

E considerato che la banda di Allegri dovrà vedersela ancora con Fiorentina, Torino, Milan e Roma, oltre al Bologna, dato il momento non c’è dubbio che abbia un calendario più in salita di un Bologna che fin qui negli scontri diretti ha brillato e al quale restano Roma, Napoli e Juventus, tra le big, da qui alla fine.

Una alla volta, dice Thiago. Il weekend di Pasqua e la sfida con la Salernitana, unita ai risultati dagli altri campi, diranno se il Bologna possa mettere nel mirino un incredibile terzo posto e la Juventus, insieme con il sogno europeo che oggi si chiama Champions League.