Akliouche, un mancino raffinato. Embolo è un pericolo costante

Majecki 6 Reattivo sul tocco sotto misura di Beukema nel primo tempo, mentre su Fabbian lo salva Mawissa. Il resto è ordinaria amministrazione Vanderson 6,5 Attaccante aggiunto, costringe Ndoye come non lo si era mai visto: sulla difensiva.

Singo 6,5 Si vede annullare il gol per carica su Skorupski e nel secondo tempo ci mette una chiusura provvidenziale su un contropiede di Ndoye.

Kehrer 7 Comanda la difesa senza mai sbandare e trova il gol partita nel finale.

Mawissa 6,5 Italiano si aspetta il terzino di spinta Caio Henrique, invece a sinistra c’è il classe 2005 francese, che spinge il giusto ma salva un gol fatto di Fabbian e concede a Iling un’azione sola.

Camara 6,5 Mette in crisi Moro: fisicità, interdizione e ripartenze: Rispetto a Magassa, ci mette gli inserimenti.

Magassa 6 Freuler lo va a prendere alto, scoprendo la mediana e lui fa girare palla rapidamente. Nascono così le azioni pericolose del Monaco. Si perde però Beukema su un corner, rischiando di complicare il match: lo salva Majecki. Akliouche 6,5 Calcia l’angolo del vantaggio annullato, si vede negare da un intervento prodigioso di Skorupski il vantaggio. Mancino raffinato, letture degli spazi e accelerazioni che Miranda fatica a tenere. Ben Seghir 6,5 Gioca trequartista e non esterno ed è una delle sorprese. Si scambia spesso di posizione con Golovin, mandando in tilt i centrali rossoblù. Con un paio di accelerazioni taglia a fette il centrocampo: suo l’assist per il palo di Embolo: 19 anni di talento.

Golovin 6 Sfiora il gol su punizione, tatticamente prezioso, Embolo 6,5 Con una veronica va via a Beukema e Lucumi e Skorupski con la punta delle dita spedisce il suo mancino sul palo. Rebus irrisolto per il Bologna. Sua la torre per il gol.

Minamino 6 Prezioso.

Matazo 6,5 Sostanza in mediana, dopo il suo ingresso il Monaco alza il baricentro.

Caio Henrique 6 Aggressivo.

Allenatore Hutter 6,5 Domina il primo tempo, soffre nella ripresa, ma con i cambi la squadra risale fino al gol. La scossa dopo i ko in campionato è servita: monegaschi a quota 10 e imbattuti in Champions.

Voto squadra 6,5

Marcello Giordano