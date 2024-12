Al Paladozza. Europei, Italia-rosa in vendita i biglietti

Sono in vendita da ieri sul circuito Vivaticket i biglietti per i campionati europei di basket in programma dal 18 al 21 giugno al PalaDozza. Sarà la nostra città a ospitare uno dei gironi della fase conclusiva. In questa prima fase è possibile acquistare i biglietti solo per la categoria 1 di tribuna categoria 2 di curva sia per la singola partita che per abbonamento.

In precedenza la nazionale femminile ha giocato a Bologna solo in due occasioni, il 29 marzo 1952 contro il Belgio in amichevole (56-29) e il 30 agosto 2008 al PalaDozza contro la Polonia (69-76) nell’ambito delle qualificazione agli Europei. f. m.