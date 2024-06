Al ’Sabattini’: ore 16. Porretta, centenario con i Veterani

Per i cent’anni di vita del Porretta ci saranno anche i Veterani rossoblù di Roberto Cocchi. Il match era in programma alle 17 al Cesare Sabattini di Porretta, ma è stato anticipato alle 16 per consentire a tutti, nell’ambito della festa per il secolo di vita della società, di seguire il confronto tra Italia e Svizzera agli Europei di Germania. Non mancheranno le sorprese e i motivi per essere su un campo dove dovrebbe esserci anche un cittadino doc di Porretta, quale Pierpaolo Bisoli.

In campo – la festa per il centenario proseguirà anche domani – le Vecchie Glorie dell’Appennino e i Veterani rossoblù, con Franco Colomba come allenatore. Ci saranno Fabio Poli, Pepè Anaclerio, Paolo Stringara, Henny Guidetti, Marco Ballotta ed Enrico Cavalieri. Previsto il debutto, al centro della difesa, di Pietro Limardo.