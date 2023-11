ALLA scoperta dell’avversario. Viola, Terracciano torna tra i pali. I sostenitori della Fiesole al loro posto

Entusiasmo da ritrovare e strascichi di Coppa: la situazione in casa Fiorentina, al di là della classifica che recita 17, non è delle migliori, soprattutto da un punto di vista umorale. La vittoria contro il Cukaricki non può aver cancellato con un colpo di spugna le tre sconfitte di fila (Empoli, Lazio e Juventus). Al contrario, un successo al Franchi permetterebbe a Italiano e ai suoi ragazzi di vivere una sosta meno complicata. È una Fiorentina priva di alcuni elementi (Beltran e Kayode, recupera , ma solo per la panchina, Mandragora; fuori i lungodegenti Dodò e Castrovilli), ma che potrà contare sul supporto della Fiesole, assente in occasione della gara contro la Juventus e pronta a riprendersi il suo posto sugli spalti: "Ritorniamo ai nostri posti, celebrando i 50 anni della Curva Fiesole – scrivono i tifosi Viola –. Una parte del ricavato sarà donato alla Misericordia di Campi Bisenzio".

Dodicesimo uomo presente e l’impressione è che anche Italiano sia ben contento di avere dalla sua parte gli appassionati Viola: "Con la Juventus ci sono mancati – spiega il tecnico –. So di cosa sono capaci quando ci trascinano, avremo una spinta ulteriore". Per ritornare al successo Italiano si affida a Parisi e Biraghi sulle corsie, mentre al centro è ballottaggio Quarta-Ranieri per affiancare Milenkovic, con Terracciano che torna tra i pali. In mediana si rivede il tandem formato da Arthur e uncan, con Bonaventura che avrà il compito di agire tra le linee.

