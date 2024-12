Alle 11 Rivalta cerca una vittoria che manca dal 2 novembre. Primavera, con la Lazio per reagire

Da Lisbona a Roma, passando per Bologna, speranzosi di ritrovare punti e sorrisi. Così i rossoblù di Rivalta, di scena oggi alle 11 in casa della Lazio (arbitra Zanotti di Rimini) dopo aver, in settimana, salutato definitivamente l’Europa, chiudendo l’avventura in Youth League perdendo 3-0 col Benfica e uscendo di scena con 2 soli punti in 6 gare.

Testa quindi al campionato, dove anche lì la situazione non è delle migliori, viste le tre sconfitte consecutive (Sassuolo, Fiorentina e Cagliari) che hanno strozzato bruscamente la corsa verso i playoff, oggi sempre più distanti (-7). Per questo la sfida odierna con i capitolini, che precedono di cinque lunghezze in classifica la band di Rivalta, diventa parecchio delicata, se non fondamentale per mantenere vive le speranze di agguantare la post-season.

Dall’altra parte, anche i biancocelesti di Sanderra non stanno vivendo un gran momento, a testimonianza del solo punto conquistato in tre gare (ko con Torino e Fiorentina, e pareggio interno col Lecce) e da una vittoria che manca dall’8 novembre contro la Cremonese. Ancor peggio sta facendo il Bologna che, tolto il successo in Coppa Italia del 4 dicembre col Sudtirol, non festeggia i tre punti in campionato dal 2 novembre, giorno del trionfo 1-0 in casa della Samp.

