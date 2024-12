Grande attesa: il meteo potrebbe spingere al pienone per una gara molto importante. Il Dall’Ara sogna quota 30.000 sugli spalti. Danilovic e Myers star della ’Selenella Kid’s Stand’

Un’altra spallatina ed è stata raggiunta quota 27 mila spettatori. Un po’ più lontana appare quota 30 mila, ma nulla è da escludere viste la passione da derby e un meteo che per oggi annuncia temperature un po’ più miti accompagnate a un cielo sereno.

Bologna-Fiorentina sarà anche una sfida in diretta, nella tribuna ‘Selenella Kid’s Stand’, tra due ex rivali sul parterre, ma da tempo grandi amici, come Carlton Myers e Sasha Danilovic. Le ex stelle di Fortitudo e Virtus incontreranno i giovani tifosi rossoblù (e assisteranno al derby) nel catino del Dall’Ara: splendida ‘reunion’ che salda la città del calcio con quella dei canestri. Appuntamento alle 13,15 nell’area della Kid’s Stand, dedicata ai bambini e alle famiglie della tribuna Selenella Kids.

Più tardi, attorno alle 14, Myers e Danilovic saluteranno i tifosi dalla terrazza posta di fronte all’area hospitality del Selenella Club. Proprio Myers è testimonial dell’ultima campagna pubblicitaria di Selenella, Consorzio bolognese della Patata Italiana di Qualità, a cui fanno capo 320 produttori distribuiti su tutto il territorio nazionale, che fin dalla sua nascita promuove uno stile di vita attivo ed equilibrato e dunque all’insegna dello sport. Così come i due super ospiti testimoniano i valori dello sport che vanno oltre la rivalità in campo. La rimpatriata di Myers e Danilovic era stata programmata per il giorno della sfida col Milan, ma il 26 ottobre il match del Dall’Ara fu rinviato a causa dell’alluvione che mise in ginocchio la città.