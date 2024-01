Alle 13 a casteldebole. Primavera, la Roma per i sogni playoff

Va a caccia del secondo successo di fila la primavera di Vigiani, che alle 13 (diretta Sportitalia) ospiterà a Casteldebole la Roma di Guidi lanciata verso i playoff: i rossoblù, che vengono dal pesante successo di Empoli, vorranno continuare la striscia positiva, utile per sperare sempre più in un posto in zona playoff, nonostante la difficoltà del compito. Rispetto a una settimana fa rientrano Hodzic e Cesari, elementi che permetteranno a Vigiani una rotazione maggiore in mediana e in attacco. Ancora out Amey. In casa Roma potrebbe arrivare l’esordio di Zefi, attaccante classe 2005 prelevato dall’Inter in questa finestra invernale.

g.g.