Alle 16 a crespellano. Primavera, Colucci debutta con la Juve

Il Bologna Primavera prova a voltare pagina e riparte da Leonardo Colucci che oggi alle 16 a Crespellano guiderà la squadra contro la Juventus. I baby rossoblù sono reduci da una lunga serie di sconfitte che li ha portati in zona playout e dall’esonero di Claudio Rivalta arrivato proprio dopo l’ultimo stop in campionato a opera del Monza. Per l’ex centrocampista non sarà facile risollevare il morale dei ragazzi, ancor più contro una squadra blasonata ma proprio contro i bianconeri erano arrivati gli ultimi punti, con il 2-2 prima della già citata striscia negativa. "I ragazzi devono rialzare la testa, quando si perde l’autostima non è facile - racconta Colucci nella prima intervista al ritorno in rossoblù - Dobbiamo fare bene contro la Juve per continuare a crescere. C’è un gruppo sano che vuole risollevarsi. Il livello si è alzato tanto rispetto a 10 anni fa, dobbiamo allenarci al meglio". Diretta su Sportitalia.

Gianluca Sepe