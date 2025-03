Amedeo ha solo tre reti più dell’ascolano. Biglietti: quasi il tutto esaurito per lunedì prossimo al Dall’Ara. Orsolini mette nel mirino la leggenda Biavati

Chissà come l’avrà preso Luciano Spalletti l’ennesimo ‘toc toc’ alla telecamera di Riccardo Orsolini. Del resto Orso è così, irruente e irridente. Peli sulla lingua non ne ha mai avuto (ne sapeva qualcosa Sinisa Mihajlovic) e se deve recapitare un messaggio, foss’anche un messaggio muto, non si fa scrupoli: nemmeno se il destinatario è un ct che continua a voltargli le spalle. Intanto col gol al Venezia Orsolini ha recapitato un messaggio alla storia. Non solo il suo sigillo ha consentito al Bologna di raggiungere quota 3.000 punti in Serie A da quando è stato istituito il massimo campionato a girone unico.

Le 68 reti ufficiali segnate con la maglia del Bologna (61 in campionato e 7 in Coppa Italia) consolidano il diciassettesimo posto di Orsolini nella classifica dei bomber rossoblù di tutti i tempi e adesso gli consentono di mettere nel mirino un nume tutelare della Storia come Amedeo Biavati, che a 71 reti lo precede di sole 3 lunghezze. A ventott’anni, e ormai con le stimmate di bandiera rossoblù (questa è l’ottavo campionato a Casteldebole), l’esterno ascolano la prossima stagione ha tutto il tempo necessario per scalare altre posizioni di classifica. Resta pochissimo tempo per acquistare quel poco di biglietti che ancora si trovano domani al Castellani. Dopo i 4 mila bruciati dai bolognesi in poche ore quando aprì la prevendita si trova ancora qualche tagliando nobile della tribuna.

Quel che è certo che domani in direzione Empoli ci sarà un vero esodo rossoblù. Per quanto riguarda invece il Bologna-Napoli di campionato di lunedì 7 aprile il club rossoblù non ha ancora ufficialmente esposto il cartello del ‘tutto esaurito’, ma di fatto resta in vendita una manciata di tribune.

m. v.