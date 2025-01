ANATRIELLO SI ACCASERA’ AL TRAPANI. Giro di prestiti in B:. Raimondo a Salerno,. Pyyhtia va al Sudtirol

Migliorare il Bologna non è semplice: anche perché la dirigenza ha il compito di proteggere gli investimenti fatti per Castro e Dallinga e il percorso di crescita che ha in mente per loro: potrebbe essere utile un attaccante di esperienza, ma che non faccia ombra ai primi due e che possa subentrare in caso di bisogno, ma non è semplice da trovare. Si è proposto Arnautovic, ma è un’idea che per ora non è decollata. Anche perché la priorità è quella di sfoltire, visto che la lista over è già esaurita e quindi solo a fronte di cessioni la dirigenza potrà operare innesti. A meno di acquistare Under 21 e dover abbandonare il piano A per seguire la pista dei talenti futuribili, che a oggi non è la linea guida che hanno in mente i vertici di Casteldebole.

E’ partito Pyyhtia, ceduto in prestito in serie B al Sudtirol. Ai saluti Raimondo, rientrato dal prestito al Venezia: era a un passo dalla Samp, ma ieri c’è stato il blitz della Salernitana, fresca di cambio in panchina. L’arrivo di Breda, che Raimondo ha avuto lo scorso anno a Terni (9 reti al primo anno da professionista), ha spinto l’attaccante classe 2004 all’idea di riabbracciare un tecnico che ha piena fiducia nei suoi mezzi. Baldursson potrebbe andare a Montreal, non ci tornerà il difensore mancino uruguaiano Joaquin Sosa, che sta valutando alcune proposte dalla cadetteria. Cambia squadra anche l’attaccante Anatriello: rientrato dal prestito al Messina si accaserà al Trapani.

Non sono ancora decollate, invece, piste sul fronte uscite per quei giocatori individuati per asciugare la rosa. La dirigenza ha già chiarito che pezzi da 90 non partiranno a gennaio. Potrebbero partire, però, Moro, El Azzouzi e Urbanski: di offerte sul tavolo, però, ancora non ce ne sono. Con il rientro di Cambiaghi e data la presenza in rosa di Orsolini, Ndoye e Dominguez, oltre a quella del duttile Odgaard, la dirigenza potrebbe chiedere a Iling-Junior di sciogliere il prestito e farlo rientrare all’Aston Villa, ammesso che il giocatore e il club d’OltreManica siano d’accordo. Il tutto per liberare spazio nel comparto degli esterni d’attacco in sovrannumero. Il Napoli ha offerto Ngonge (23) ma non convince.

In mediana, intanto, nessuna apertura dall’Inter per Asllani (22), giocatore che piace in mediana. Piace pure Bondo (21) del Monza, ma suo francese sono accesi da tempo anche i riflettori di Inter, Milan e Atalanta. Intanto Posch attende di capire se Premier e Bundesliga torneranno a bussare alla sua porta, pronto a valutare l’addio.

Marcello Giordano