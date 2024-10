Approvato il bilancio con una perdita di 10,4 milioni. Primavera in campo al Galli. Cala ancora il rosso, Bergamini torna nel cda

Il Bologna è una società sempre più sana a livello finanziario. Lo certificano i numeri dopo l’approvazione del Bilancio al 30 giugno. La società di Joey Saputo è stata capace di migliorare in tutti gli indicatori, confermando la bontà della gestione portata avanti in questi anni: pur con una perdita di 10,4 milioni di euro, sono nettamente migliorati i ricavi, senza contare le plusvalenze portate dal calciomercato. Migliorano i proventi della biglietteria, ma anche il lato commerciale mantenendo al contempo stabili gli altri costi operativi. Di questo passo, il Bologna potrebbe raggiungere il pareggio di bilancio presto, un risultato mai raggiunto nell’era Saputo. In occasione dell’assemblea è stato nominato Luca Bergamnini quale membro del consiglio di amministrazione.

Con la comprovata solidità societaria arriva una bella notizia al termine di una giornata fatta di tante incertezze: la squadra di Vincenzo Italiano si era allenata ieri e l’altro ieri con l’obiettivo di preparare la partita con il Milan che avrebbe dovuto tenersi oggi alle 18 e invece tornerà in campo a Casteldebole questa mattina per preparare quella con il Cagliari di martedì. Un ribaltone arrivato nel pomeriggio di ieri. Con più tempo a disposizione di Italiano potrebbero cambiate anche le scelte tattiche, magari con meno turnover nell’undici titolare. Un’occasione per oliare i meccanismi di Ferguson, rientrato in gruppo pochi giorni fa e voglioso di rimettersi al servizio della squadra. E se il Bologna ha appena iniziato il cammino verso il Cagliari, oggi toccherà alla Primavera provare a tornare a correre e alla vittoria: i ragazzi di Rivalta affronteranno l’Udinese a Casteldebole, alle 15 e non a Crespellano come di consueto. I baby rossoblù sono reduci dalla sconfitta con l’Aston Villa e da quella con l’Empoli. Occhi puntati su Ebone, a segno in Youth League.

Gianluca Sepe