Arrivi e obiettivi. Miranda c’è. Sondaggio per Yilmaz

E’ ufficiale l’arrivo di Juan Miranda: "Ciao tifosi rossoblù, ci vediamo al Dall’Ara", si presenta così il nuovo terzino sinistro rossoblù, che ha firmato un contratto triennale con opzione per un’ulteriore stagione.

Svincolato dopo quattro stagioni al Betis Siviglia, scuola Barcellona con una stagione vissuta in Germania allo Schalke 04 arriva a parametro zero, Miranda ha totalizzato 32 presenze tra Liga, Copa del Re, Europa League e Conference con 3 1 rete e 2 assist nell’ultima stagione e dopo essere stato punto di forza delle nazionali giovanili delle Furie Rosse (ma una sola presenza in nazionale maggiore) è in corsa per la chiamata alle Olimpiadi, ma il Bologna tratta per averlo a disposizione al pronti via della preparazione.

E’ lui il sostituto di Kristiansen, mentre a destra è arrivato Holm. E’ caccia aperta a un centrale di difesa, visto il probabile addio di Calafiori. Ma il Bologna è pronto a valutare possibili occasioni in attacco sull’esterno: piace Cambiaghi (23) dell’Atalanta, ma si registrano sondaggi per Baris Alper Yilmaz (24) del Galatasaray, frenati da richieste che si avvicinano ai 20 milioni, con l’Europeo in corso.

Fari puntati anche sul talento montenegrino Viktor Djukanovic (20) dell’Hammarby, sul quale ci sono pure Como e Lazio: quest’ultima potrebbe valutare la partenza di Cancellieri (22) e Isaksen (23), giocatori già cercati un’estate fa da Sartori e Di Vaio e che potrebbero tornare d’attualità.

Servirà un innesto anche in mediana: ma Italiano chiede tempo e di valutare la rosa tra la ripresa dei lavori, fissata per l’8 luglio, e il ritiro di Valles, prima di dare indicazioni precise per mediano, interno, mezzala o trequarti, dove Suslov del Verona (22) resta obiettivo sensibile. Ma dipenderà dalle richieste del tecnico sulle caratteristiche dell’innesto che riterrà più utile.

Marcello Giordano