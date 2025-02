Arte Fiera, la mostra ’Shirts of Light’ di Michele Astolfi. Macron, maglie rossoblù come opere d’arte

Cinque maglie trasformate in opere d’arte, celebrando una stagione che fino ad ora è da incorniciare per i tifosi rossoblù. In occasione di Arte Fiera le maglie del Bologna diventano pezzi unici per l’esposizione ’Shirts of Light’ realizzata da Macron all’interno dello Store di Galleria Cavour dove sono state esposte queste speciali casacche reinterpretate dall’artista bolognese Michele Astolfi.

La mostra è stata inaugurata alla presenza del creatore di queste cinque maglie uniche, di Marco Di Vaio e Angelo Marino, Chief Brand and Communications Officer di Macron. Le maglie esposte sono state decorate con tasselli realizzati con vetro di Murano dipinto a mano e impreziosite con cristalli Swarovski. Sono state scelte la maglia Home, la maglia Third e il kit speciale realizzato per le gare di Champions League. Quest’ultima in particolare ha un significato speciale: si tratta infatti di quella indossata da Orsolini ad Anfield per la gara contro il Liverpool, in occasione del suo esordio nella competizione.

"In questa annata speciale ricevere un omaggio così ci riempie d’orgoglio – racconta Di Vaio – complimenti all’artista. Sono sicuro che molti giocatori dopo averle viste le richiederanno, ci sarà una lista lunga (ride, ndr)". La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 13 febbraio.

Gianluca Sepe