Bologna-Atalanta 1-1, Samardzic risponde al solito Castro

Bologna, 28 settembre 2024 – Un gol per parte e tanto divertimento al Dall’Ara tra Bologna e Atalanta, finisce 1-1. La sblocca il solito Castro, ma i rossoblù si complicano la vita con l’espulsione di Lucumi a inizio ripresa: l’assedio dell’Atalanta porta i suoi frutti solo al 90’ con Samardzic.

Lookman pericoloso

Italiano conferma Castro al centro dell’attacco con Ndoye e Orsolini ai suoi lati, nell’Atalanta a sorpresa parte fuori Retegui, Gasperini sceglie Brescianini a supporto di De Ketelaere e Lookman. La prima occasione del match è di marca rossoblù è arriva al quarto d’ora: Orsolini scappa a Kolasinac ma invece che servire Castro tutto solo a centro area preferisce rientrare sul mancino e calciare in porta: murato. Reazione bergamasca che arriva al 18’: De Ketelaere imbuca per Lookman che incrocia bene con il destro, decisivo l’intervento con il piede di Skorupski che devia in calcio d’angolo. Atalanta avanti anche al 38’: De Ketelaere arriva sul fondo e serve a centro area Brescianini, stop e sinistro debole che Skorupski para facilmente. Si va negli spogliatoi senza ulteriori sussulti: all’intervallo è 0-0.

Samardzic all’ultimo respiro

Nella ripresa pronti via e il Bologna la sblocca: super giocata di Castro che salta Djimsiti, si aggiusta il pallone sul destro e lo piazza in buca d’angolo dove Carnesecchi non può arrivare. Al 51’ però cambia la partita: Lucumi si fa scippare palla da De Ketelaere e lo stende al limite dell’area, punizione Atalanta ed espulsione per il colombiano. Sul calcio di punizione schema che porta alla deviazione sotto porta di Bellanova dopo il destro sporcato di Lookman: traversa. Gasperini tenta il tutto per tutto inserendo l’intera batteria di attaccanti a sua disposizione: all’89’ Samardzic riceve al limite dell’area e calcia con il mancino: palo pieno. Lo stesso ex Udinese però dopo un minuto la pareggia: doppia finta per sistemarsi la palla sul mancino, tiro a giro perfetto che non lascia scampo a Skorupski. Finisce 1-1 al Dall’Ara.