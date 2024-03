Atalanta Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 3 marzo 2024 – C’è un particolare che racconta in modo illuminante di come Thiago Motta in un anno e mezzo alla guida del Bologna abbia moltiplicato la qualità del gioco, la mentalità e le aspettative di squadra e tifoseria. Tre stagioni fa, alla seconda giornata di campionato, tornando da uno 0-0 a Bergamo figlio di un catenaccio da far invidia a Trapattoni, il Bologna di Mihajlovic trovò un centinaio di tifosi festanti a Casteldebole.

"Vi vogliamo così", cantarono i fedelissimi lodando lo spirito battagliero del gruppo. Da quel 28 agosto 2021 di acqua ne è passata sotto i ponti rossoblù e oggi c’è un Bologna che al Gewiss Stadium sfida l’Atalanta da quarta forza della serie A, sapendo che i nerazzurri, in caso di vittoria, potrebbero firmare il sorpasso in classifica, ma che in caso contrario, ovvero se Zirkzee e soci uscissero da Bergamo con i tre punti, la Dea scivolerebbe a cinque punti, distacco non irrilevante con undici partite ancora da giocare.

Nel lessico un po’ scolastico del pallone l’Atalanta-Bologna di oggi è a tutti gli effetti uno spareggio per la zona Champions, traguardo a cui concorre anche la scatenata Roma di De Rossi, ieri vittoriosa per 4-1 sul campo del Monza e ora a un solo punto dai rossoblù.

Motta alla vigilia ha rigettato l’etichetta, così come ha respinto al mittente l’idea che quella di oggi sia una sfida tra lui, l’allievo, e Gasperini, il vecchio maestro.

Di sicuro al maestro brucia aver perso gli ultimi due confronti con l’allievo, ovvero la sfida di campionato di un anno fa a Bergamo, decisa dai gol di Sansone e Orsolini, e la gara d’andata di questa stagione, quando al Dall’Ara nei minuti finali un colpo di testa di Ferguson firmò la resa dei nerazzurri.

Nel confronto tra i due, va detto, Gasperini aveva vinto i primi tre incroci: ma l’Atalanta-Bologna di questa sera, per mille ragioni, vale più di tutti quelli che lo hanno preceduto. Vale tanto, per Gasperini, che nel recupero di mercoledì con l’Inter, il tecnico nerazzurro ha risparmiato alcuni dei suoi giocatori chiave, su tutti De Roon e Holm, per averli meglio nella partita che la Dea non può sbagliare.

Anche questo dice molto del ribaltamento delle prospettive rossoblù, oggi così rispettati e temuti da consigliare chi li affronta di risparmiare le forze con la capolista del campionato. Al Gewiss Stadium è anche una sfida tra vincenti nati.

L’Atalanta ha una striscia aperta di 7 vittorie casalinghe: se oggi battesse il Bologna centrerebbe un filotto senza precedenti.

In compenso il Bologna di Motta ha vinto le ultime 5 partite di campionato: a 6 di fila c’è arrivato solo nel 1963-64, la stagione del settimo scudetto, e nel 1966-67, quando al timone c’erano, rispettivamente, Fulvio Bernardini e Luis Carniglia. Dalla storia all’attualità: occhio a quel che oggi può accadere nei minuti di recupero.

L’Atalanta in quella fase cruciale della partita ha già messo a segno 6 gol, come nessuno in serie A, mentre il Bologna, con 5 reti (le stesse del Cagliari), è solo a un’incollatura. Occhio anche a La Penna, che in passato ha già diretto due sfide tra Bologna e Atalanta, entrambe finite con una vittoria dei nerazzurri. E’ statistica, non dietrologia.

Segui la diretta dalle 18