Atalanta Bologna, Thiago Motta: “Gasp un maestro, anche noi in credito con gli arbitri”

Bologna, 1 marzo 2024 - Circondato da un entusiasmo travolgente e reduce da ben cinque vittorie consecutive, il Bologna di Thiago Motta affronta uno step che può essere decisivo al Gewiss Stadium di Bergamo, contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini domenica alle 18. I nerazzurri sono quinti, a -2 dai rossoblu, e c'è grande attesa per quello è a tutti gli effetti lo scontro per un posto in Champions League. Thiago Motta, tuttavia, non la pensa così. L'allenatore italo-brasiliano, infatti, non perde l'occasione in conferenza stampa per elogiare l'avversario Gasperini (suo allenatore, fra le altre cose, ai tempi del Genoa, stagione 2008-09) e predicare calma e concentrazione in vista di un finale di campionato incandescente, senza lasciarsi andare troppo all'entusiasmo. "Gli elogi non li controlliamo, sono fattori esterni che non devono condizionare il nostro modo di vivere, allenarci ed affrontare le situazioni" ha dichiarato Motta.

"Atalanta squadra di grande livello"

Thiago Motta conosce bene Gasperini,. "Ho imparato qualcosa nell'anno con lui e ho visto tante belle cose nel suo modo di lavorare, negli allenamenti e nel quotidiano. Non è semplice arrivare nelle prime posizioni della classifica, ma rimanerci come l'Atalanta fa da anni è ancora più difficile". Sulla sfida con il "Maestro", Thiago è categorico: "Non è una sfida tra Gasperini e Motta, ma tra Atalanta e Bologna, due grandi squadre che stanno molto bene. Io cerco di preparare al meglio i ragazzi, sono loro i veri protagonisti di questo sport." All'andata ha trionfato il Bologna, per 1 rete a 0: "Abbiamo giocato molto bene - spiega Motta - pur soffrendo. L'Atalanta ha pressato bene come sempre, sono molto bravi nel recupero palla e nelle ripartenze."

Le ultime di formazione

Buone notizie su Saelemaekers: "E' recuperato, sta bene e ha fatto tutti gli ultimi con la squadra", mentre sul nuovo acquisto Castro, Motta dimostra la buona impressione che ha avuto su di lui: "Ha tanta voglia di dimostrare ed è propositivo. Sono contento di come si è allenato, se continua così ha grande futuro".

Fresco di convocazione in nazionale olandese, invece, Joshua Zirkzee: "Se lo merita per come si allena e per quello che ha dimostrato. E' un passo importante, ma deve continuare a lavorare come ha fatto fino ad ora". Dettami tattici, invece, per Lucumì e Fabbian: "Jhon (Lucumì, ndr) è una risorsa, può giocare tranquillamente anche da terzino e da centrocampista. - spiega l'allenatore - Fabbian dà equilibrio, così come Aebischer. All'inizio ha avuto un po' di difficoltà, ma sta diventando sempre più completo e ha caratteristiche diverse dagli altri: si inserisce bene e ha il gol nelle gambe, ha grande forza fisica e forse a volte anche troppa generosità, vedendo quanto corre. Lo stiamo orientando, ma sono molto contento per quello che sta dando." Gara da ex per Remo Freuler: "Normale che abbia pressioni, l'importante è che vada in campo dimenticandosi di tutto il resto e dando il massimo come sono sicuro che farà".

Elogi e arbitri

Grande entusiasmo attorno al Bologna, in una stagione già indimenticabile. Thiago Motta, tuttavia, vuole riportare tutti alla calma e ragionare partita dopo partita. "Lavoriamo tutti i giorni per guadagnarci rispetto e ammirazione. - dichiara Motta - Gli elogi sono fattori esterni sui cui non possiamo farci nulla, l'unica cosa che possiamo controllare è il nostro modo di allenarci e affrontare le partite." Atalanta-Bologna è uno spareggio per la Champions? "No, è solo la prossima partita" annuncia.

Thiago Motta, sul finale, allontana anche le polemiche arbitrali nate dopo le parole del dirigente atalantino Percassi dopo la gara con l'Inter: "Come Atalanta e Bologna, così anche la squadra arbitrale cercherà di fare il massimo. Se parliamo di crediti nei confronti degli arbitri, il Bologna è a posto per i prossimi 10 anni”.