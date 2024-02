Bologna Fc, infortunio per Saelemaekers: le sue condizioni

Bologna, 28 febbraio 2024 – Piccola tegola in casa Bologna. Nella settimana che conduce alla sentita – e altrettanto attesa – sfida di campionato contro l’Atalanta (in programma a Bergamo alle 18 di domenica), i rossoblù di Thiago Motta devono fare i conti con una defezione in attacco.

All’allenamento mattutino odierno, infatti, non ha preso parte Alexis Saelemaekers, esterno d’attacco belga classe 1999, a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. L’ex Milan ha quindi lavorato in palestra, con il club che spiega come ‘le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno’. Probabile pensare dunque a un forfait in vista della sfida contro l’Atalanta, anche se saranno cruciali i prossimi giorni. In caso di ko, pronti Orsolini e Ndoye, già visti all’opera dall’inizio contro il Verona, nell’ultima gara di campionato giocata.

Il notiziario di oggi

La stagione di Alexis Saelemaekers

Arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Milan, Saelemaekers ha dato una svolta alla sua stagione nelle ultime settimane, riuscendo ad entrare con merito e profitto all’interno dei meccanismi di gioco della squadra di Motta, che nell’ex rossonero ha trovato un elemento importante in entrambe le fasi. I numeri, in fase realizzativa, sono chiaramente un qualcosa sul quale lavorare nel finale di stagione: una sola rete segnata, quella al Sassuolo nel 4 a 2 interno di inizio febbraio, al quale va ad aggiungersi l’assist decisivo per la rete in extremis di De Silvestri contro il Genoa.

Diciannove fin qui le presenze, tredici delle quali dall’inizio: dopo avere saltato le prime quattro gare di campionato per un problema alla caviglia (due da giocatore del Milan, due da giocatore del Bologna), Alexis ha pian piano preso spazio nello scacchiere di Motta, che lo utilizza indistintamente da subentrante o da titolare. Il riscatto è fissato a circa dieci milioni di euro: il futuro del belga, e del Bologna, passerà dagli ultimi mesi della formazione di Thiago, con il sogno europeo che rimane sempre più vivo.