Bologna e la strada verso la Champions: le partite che mancano per raggiungere il sogno

Bologna, 29 febbraio 2024 – Dodici gare per un sogno, dodici finali tutte da vivere. Si stanno avvicinando le ultime curve del campionato per il Bologna, attualmente quarto in classifica in solitaria, che nei mesi di marzo, aprile e maggio tenterà il tutto per tutto per tenersi stretto un posto in zona Champions o, male che vada, tentare in ogni caso un piazzamento nelle coppe europee.

Leggi anche: Posch si è sposato, chi è la moglie

La formazione di Thiago Motta viene da un mese di febbraio da favola, che si è tradotto in cinque vittorie in altrettante gare di campionato: al Dall’Ara sono cadute Sassuolo, Lecce, Fiorentina e Verona, in trasferta Zirkzee e compagni hanno fatto lo scalpo alla Lazio, all’Olimpico. E all’orizzonte c’è la sfida esterna di Bergamo in programma domenica alle 18, fondamentale per testare una volta di più ambizioni e sogni della truppa rossoblù.

La classifica

Con i recuperi andati in scena ieri, tra Sassuolo e Napoli e Inter e Atalanta, si è anche chiuso il capitolo relativo alla ventunesima giornata di serie A, quella ‘spezzettata’ a causa della Supercoppa italiana. Il roboante successo della truppa di Inzaghi ai danni dell’Atalanta non solo regala un importante matchpoint all’Inter, ma soprattutto permette al Bologna di continuare a godersi il quarto posto in solitaria con 48 punti, a fronte dei 46 dei bergamaschi e dei 44 della Roma, tutti avversari che i rossoblù dovranno affrontare. Non è nemmeno distante, volendo fare un ulteriore sforzo immaginifico, il terzo posto del Milan (53 punti dei rossoneri) ma l’obiettivo del Bologna sarà soprattutto quello di guardarsi le spalle da possibili rientri di Atalanta, Roma e del terzetto composto da Fiorentina, Lazio e Napoli, con i Viola a 41 punti e il duo laziale-campano a 40.

I prossimi impegni del Bologna

Dopo la delicata trasferta di Bergamo di domenica, decisiva per entrambe le squadre – che arrivano all’incontro, in attesa di capirne di più su Saelemaekers, con l’organico pressoché al completo – al Dall’Ara arriverà l’Inter, in una sfida che per i nerazzurri, negli ultimi due anni, non ha portato granché bene. Superato questo ‘mini’ tour de force, ecco che il calendario sembrerebbe ammiccare al Bologna, con la sfida esterna contro l’Empoli del 15 marzo, quella interna contro una Salernitana in caduta libera e successivamente gli impegni in trasferta col Frosinone e quello interno con il Monza.

A metà aprile si viaggerà in direzione Roma, per uno scontro diretto per l’Europa che dirà molto sulle ultime curve del campionato, a cui faranno seguito gli impegni contro Udinese e Torino, prima della trasferta a Napoli di metà maggio. Il campionato casalingo del Bologna si chiuderà con la sfida alla Juventus, mentre il sipario calerà dopo la partita di Marassi contro il Genoa. Dodici finali per un sogno chiamato Europa.