Bologna, come può arrivare la qualificazione alla Champions: tutti gli scenari possibili

Bologna, 20 febbraio 2024 – Cinque squadre italiane nell’edizione 2024-2025 della Champions League? È possibile. Ecco perché: se nella stagione in corso l’Italia dovesse piazzarsi al primo o secondo posto nel ranking Uefa, ecco che si sbloccherebbe un ulteriore slot per una formazione italiana, quella piazzatasi a fine anno al quinto posto.

Il Bologna e la corsa Champions: tutti gli scenari per raggiungere la massima competizione europea

Il ranking Uefa

Il ranking Uefa è un sistema di piazzamenti che si base sui risultati ottenuti dalle formazioni della stessa Federazione, in questo caso quella italiana, nelle tre coppe europee, ovverosia Champions League, Europa League e Conference League. Al momento l’Italia è prima nel ranking, ciò significherebbe che nella nuova edizione della Champions, quella a 36 squadre strutturata in modo diverso, anche la quinta classificata nel campionato di serie A avrebbe la possibilità di competere nel massimo torneo europeo per squadre. Un evento che si potrebbe verificare anche se l’Italia dovesse piazzarsi seconda.

Un altro scenario

Rimane in piedi un’altra strada, seppur molto improbabile: esistono altri due slot a disposizione delle squadre italiane, che verrebbero sbloccati se Lazio o Napoli dovessero vincere la Champions senza piazzarsi tra le prime quattro (o cinque, vedasi sopra) in campionato. In questo modo una delle due formazioni si qualificherebbe alla Champions senza togliere spazio a nessuno. Un eventuale settimo slot dovrebbe sbloccarsi invece se una tra Milan, Roma e Atalanta dovesse vincere l’Europa League, senza classificarsi tra le prime quattro (o cinque) in campionato.

E il Bologna?

Tema Bologna: i rossoblù attualmente sono quinti in campionato, a pari merito con l’Atalanta (già cerchiato sul calendario lo scontro diretto del 3 marzo, al Gewiss Stadium di Bergamo), con i bergamaschi che hanno però una partita in meno, visto che deve essere recuperata la gara di campionato contro l’Inter. Se i rossoblù di Thiago Motta dovessero mantenere questo piazzamento fino a fine anno, non resterebbe che sperare che le italiane in Champions vadano il più avanti possibile. La Lazio – vincendo contro il Bayern Monaco – un piccolo tassello lo ha messo, stessa cosa il Milan in Europa League con il Rennes. Tra oggi e domani scenderanno in campo Napoli e Inter rispettivamente contro Barcellona e Atletico Madrid. Un motivo in più per ‘tifare’ le italiane impegnate in Europa.

Nonostante ciò, l’euforia in città rimane più che alta: già ventimila le presenze garantite per venerdì sera al Dall’Ara, quando a Bologna arriverà il Verona: per concludere un febbraio da favola e continuare a sperare nella Champions.