Il Bologna sbanca l’Olimpico e batte la Lazio, una giornata da Champions

Roma, 18 febbraio 2024 – Fatiche da turno infrasettimanale? Non pervenute. Il Bologna sbanca l’Olimpico e per la seconda volta in stagione batte la Lazio. Nel giorno in cui si ricorda Sinisa Mihajlovic, la formazione di Thiago Motta si fa il miglior regalo in assoluto: 2 a 1 alla squadra di Sarri in rimonta, con la prima gioia di El Azzouzi e il gol del solito Zirkzee, ritrovatosi anche in fase realizzativa. Bologna alla quarta vittoria consecutiva e 45 punti in classifica: Europa e quinto posto, ci siamo.

Lazio Bologna 1-2: l'esultanza dei rossoblù

Le scelte di Sarri e Thiago Motta

Thiago sorprende sempre: senza lo squalificato Freuler, il tecnico rossoblù non opta per Aebischer bensì per El Azzouzi, rientrato dalla coppa d’Africa e alla seconda gara da titolare dopo lo 0 a 0 di Monza di fine settembre. Ancora in panchina Calafiori, ritorna Skorupski. Nella Lazio pochi i dubbi alla vigilia: Patric e Gila coppia difensiva, davanti c’è Isaksen con Immobile e Felipe Anderson. Guendouzi preferito a Kamada.

La partita

Dopo il doveroso e sentito minuto di silenzio in ricordo dei quattro operai che hanno perso la vita in un cantiere di Firenze, partita al via con il Bologna che ci prova subito con Ferguson, ma lo scozzese calcia alto di collo. Il Bologna ha fiducia, ma è dagli errori in impostazione che nascono i pericoli: prima Lucumi scivola calciando addosso a Isaksen, con Immobile che non riesce a segnare. Al 18’ però, ecco l’errore decisivo: male ancora una volta il centrale colombiano, Isaksen chiude il triangolo con Immobile e sblocca la gara, segnando la sua seconda rete in campionato (nel mezzo una rete giustamente annullata al capitano biancoceleste per fuorigioco).

Negli ultimi dieci minuti si sveglia il Bologna: prima con un calcio di punizione di Saelemaekers che si perde sul fondo, poi con la rete che riequilibra l’incontro, grazie ad un errato appoggio di Provedel (da sottolineare il passaggio horror di Luis Alberto) che permette a Fabbian di servire El Azzouzi a due passi dalla porta, per il primo gol in Italia del centrocampista marocchino. Nel finale soffre il Bologna, che sulla conclusione di Guendouzi si salva grazie all’intervento provvidenziale di Lucumi, che si fa perdonare l’errore sul gol della Lazio. Nessun cambio a inizio ripresa e Bologna che si dispone meglio in campo, puntando sul giro palla: prima Ferguson da fuori area trova la deviazione decisiva di Casale, poi è Posch che per due volte prova a fare male alla retroguardia biancoceleste da calcio d’angolo, senza però inquadrare la porta. La Lazio soffre e Sarri corre ai ripari: dentro Castellanos e Pedro, fuori Immobile e Isaksen. Dieci minuti ed ecco la risposta di Motta: dentro Urbanski, Aebischer e Ndoye, fuori Saelemaekers, Fabbian ed El Azzouzi, con il Bologna che aumenta il peso offensivo in avanti. Mossa azzeccata: a meno di quindici dal termine Kristiansen avvia l’azione, Zirkzee pesca l’esterno danese sulla corsia di sinistra con l’ex Leicester che senza guardare crossa al centro, dove puntuale arriva l’Olandese Volante per il suo nono gol in campionato, interrompendo un digiuno che durava da tre partite. Sofferenza finale con la Lazio votata all’attacco, ma non cade il fortino del Bologna: quarta vittoria di fila, Thiago e i suoi rimangono sul treno europeo.

Rivivi le emozioni del match

Il tabellino della gara

Lazio-Bologna 1-2 LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (31’ st Pellegrini), Patric (11’ pt Casale), Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (31’ st Kamada); Isaksen (20’ st Pedro), Immobile (20’ st Castellanos), Felipe Anderson. A disp: Sepe, Mandas, Hysaj, Anderson, Napolitano, Fernandes. All. Sarri. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen (40’ st Calafiori); Ferguson, El Azzouzi (28’ st Aebischer), Fabbian (28’ st Ndoye); Orsolini (40’ st Lykogiannis), Zirkzee, Saelemaekers (28’ st Urbanski). A disp: Ravaglia, Bagnolini, Ilic, Moro, Karlsson, Corazza, Odgaard, De Silvestri. Arbitro: Maresca di Napoli. Reti: al 18’ pt Isaksen, al 39’ pt El Azzouzi, al 33’ st Zirkzee Note: ammonito al 25’ pt Fabbian, al 35’ pt Cataldi, al 1’ st El Azzouzi, al 33’ st Marusic, al 47’ st Aebischer per gioco scorretto; Recupero 3’-4’.