Bologna sogna la Champions, Motta: “Presto per parlarne, ma non ci poniamo limiti”

Bologna, 17 febbraio 2024 – Le regole di Thiago: un vademecum per capire idee, filosofia e scelte di Motta, tecnico del Bologna, che alla vigilia dello spareggio europeo (lo è a tutti gli effetti) non pensa al futuro, concentrando sforzi e pensieri sul presente, che è il momento fondamentale. “Europa? – spiega Thiago – Troppo presto per parlarne. Il passato è bello da ricordare ma non può essere cambiato, mentre il futuro dipende da ciò che si fa oggi. Vedo ragazzi che si allenano bene, che rispettano le mie decisioni senza però accontentarsi. Oggi pensiamo alla Lazio”.

Thiago Motta alla vigilia di Lazio-Bologna: "Il futuro lo costruiamo attraverso il presente"

Lazio sia, dunque, con il calcio d’inizio alle 12,30 di domani: “Sarà una bella partita contro una squadra in forma che viene da una grande vittoria. Un posto in più in Champions? È sempre bello vedere rappresentato il calcio italiano a livello europeo come hanno fatto i biancocelesti contro il Bayern Monaco”.

Unico assente Freuler, con Motta stuzzicato da un’idea a sorpresa: “Senza Remo sarà un’opportunità per altri. Abbiamo El Azzouzi, Aebischer, ma anche Lucumì che il mediano lo ha già fatto. Ha grande qualità e sa giocare bene nello stretto”. Elogi, ma sempre con bastone e carota in mano: “Orsolini contro la Fiorentina ha fatto un gol importante, ne avevamo bisogno. Sente il gol, ma nel calcio ci sono altre cose che si devono fare. Non mi riferisco solo alla fase difensiva, ma anche a quella offensiva. Se si perde palla il comportamento successivo deve essere la riaggressione. Deve diventare una cosa normale”. Tante le alternative a disposizione, ma Motta rivela le sue preferenze in termini numerici: “A me piace una rosa ridotta in cui tutti possano sentirsi importanti, ma faremo di tutto affinché Castro (in arrivo a breve, ndr) possa dimostrare il suo lavoro. Karlsson? Non può fermarsi alle difficoltà, non è facile ma se lo fosse nel Bologna giocherebbe ovunque. Se non si gioca bisogna lavorare meglio e di più”.

Lazio-Bologna, i convocati di Thiago Motta

Questi i giocatori disponibili per la trasferta di domani Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch. Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Moro, Urbanski. Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Salemaekers, Zirkzee.