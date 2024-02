Bologna orgoglio e felicità, Motta: “Ragazzi fantastici”

Roma, 18 febbraio 2024 – “Oggi i ragazzi sono stati fantastici, hanno meritato la vittoria”. Orgoglio e felicità, il riassunto del volto di un Thiago Motta entusiasta ma pur sempre concentrato sul presente, che oggi è Lazio (biancocelesti in silenzio stampa, poco gradita la direzione arbitrale di Maresca) e che venerdì sarà Verona. A latere, una classifica da sballo: “Sono molto contento, non so se è una felicità diversa rispetto ad altri giorni. Oggi per noi era una prova interessante su un campo non semplice. Abbiamo vinto con il nostro calcio, rispettando il gioco e cercando sempre di avere la palla. Una vittoria che mi lascia molto soddisfatto”.

L'abbraccio tra il mister Thiago Motta e Zirkzee dopo la vittoria contro la Lazio

Un quinto posto attuale in coabitazione con l’Atalanta: “Ci godiamo molto questa vittoria, meritata e contro una grande squadra del nostro campionato. Questo entusiasmo è qualcosa di positivo, siamo in un buon momento. Avranno un giorno per riposare e poi penseremo all’Hellas Verona”. Già perché venerdì sera si torna in campo, al Dall’Ara, contro la formazione di Baroni ieri in grado di fermare la Juventus sul pari. Una vittoria, quella del Bologna, arrivata in rimonta dopo l’iniziale svantaggio di Isaksen: “L’errore di Lucumi? Nel primo tempo ha vissuto una situazione difficile. Gli sbagli esistono sempre, l’importante è stata la reazione successiva, con tranquillità e voglia di giocare bene a calcio senza andare in difficoltà”.

La chiusura è su Zirkzee, tornato al gol dopo tre partite di digiuno: “Zirkzee non posso paragonarlo a nessuno: è speciale e spero continui così. Gioca bene, si diverte ma soprattutto lavora tantissimo. Dal primo giorno di ritiro trascina gli altri, è diventato un leader. Deve continuare così”.

Joshua Zirkzee: “Orgogliosi noi”

“Siamo orgogliosi di noi, oggi non era facile battere la Lazio. Sapevamo che è molto forte ma abbiamo ottenuto una grande vittoria di squadra. Sono contento di essere tornato al gol soprattutto perché ho aiutato il gruppo a fare il risultato. È stata una settimana fantastica, siamo contenti per i nostri tifosi, loro sognano in grande ma noi pensiamo sempre gara per gara, lavoriamo in settimana e a fine stagione vogliamo raggiungere la posizione più alta possibile. L’abbraccio col mister a fine partita è stato il modo migliore per festeggiare questi tre punti”.

Oussama El Azzouzi: “L’impegno paga sempre”

“Abbiamo ottenuto una grande vittoria, io sono contento anche per aver segnato il mio primo gol in Serie A in una partita così importante. Il mister era contento per me e ho ripagato la sua fiducia nell’avermi fatto partire titolare. Do sempre il massimo in allenamento e sono convinto che l’impegno venga sempre ripagato. Il nostro obiettivo è cercare di vincere ogni partita, ragioniamo giornata dopo giornata e ora siamo già focalizzati sul Verona”.