Atalanta-Bologna: Sfida Cruciale al Gewiss Stadium tra Crisi e Riscatto

Dice Vincenzo Italiano a chi gli fa notare che nel mezzogiorno di fuoco (e acqua dal cielo) del Gewiss Stadium oggi tra Atalanta e Bologna sia più la prima a dover temere la seconda: "Atalanta in crisi? Io mi aspetto la solita Atalanta: una squadra che se si sveglia bene macina gioco, diventa arrembante e si trasforma in una macchina da gol".

In realtà, numeri alla mano, quella di Gasperini è una macchina che si è inceppata se è vero che tra Inter, Fiorentina e Lazio i nerazzurri nelle ultime tre uscite hanno incassato altrettante sconfitte rimanendo a secco di reti (e prima del triplice flop era arrivato lo 0-0 casalingo col Venezia).

In più giocare davanti al proprio pubblico nel 2025 per l’Atalanta è diventata una maledizione. L’ultima vittoria casalinga è il 3-2 con l’Empoli del 22 dicembre e oggi al Gewiss Stadium arriva un Bologna lanciato come un treno in corsa e accompagnato dal karma di chi le ultime tre volte che si è presentato a Bergamo ha fatto festa piena: è successo due volte con Motta in campionato e l’impresa si è ripetuta lo scorso 4 febbraio in Coppa Italia, quando a far felice Italiano fu il gol di Castro.

Con la quarta perla al Gewiss Stadium i rossoblù in un colpo solo in classifica metterebbero la freccia su Atalanta e Juve, che ieri si è issata al terzo posto dopo la vittoria allo Stadium con il Lecce, aspettando questa notte il verdetto del derby romano.

Atalanta-Bologna è uno spareggio? Italiano non ci casca: "E’ una partita in cui ci si gioca qualcosa di grande. L’Atalanta quando attacca riempie l’area. Da parte nostra serviranno attenzione, concentrazione e cura di tutti i dettagli".

Servirebbe anche un centravanti in salute e invece tra Dallinga che duella con la pubalgia e Castro che si trascina ancora la contusione al piede rimediata in nazionale, da un punto di vista sanitario il ‘nove’, inteso come ruolo, soffre.

Tra i pali oggi non dovrebbe soffrire Ravaglia, sostituto dell’infortunato Skorupski. E il morale? Quello per fortuna sorride. "Ci accompagna un grande entusiasmo – osserva Italiano –. Quando lavori col sorriso spingi più forte, nulla ti pesa e i calciatori arrivano al campo con la voglia di migliorarsi".

A furia di migliorarsi oggi il Bologna non guarda più all’Atalanta come a un modello non replicabile ma addirittura la sfida da pari a pari: imitazione riuscita, titolava qualche giorno fa ‘L’Eco di Bergamo’. Basti pensare che cinque anni fa mentre l’Atalanta si piazzava terza in serie A e usciva rocambolescamente ai quarti di Champions col Psg, il Bologna di Mihajlovic, in quel 2019-20 già minato dalla malattia, chiudeva il suo campionato dodicesimo.

Colmato il gap oggi si tratta di ribadirlo sul campo. "La squadra è maturata molto – conclude Italiano –, ma il nostro calendario è tosto: ovunque andremo incontreremo avversari che si giocano qualcosa. Servirà l’energia di tutti: anche di quelli che entrano dalla panchina".