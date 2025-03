Attesa alta per Venezia. Biglietti ancora ’congelati’

C’è un popolo rossoblù in fibrillazione che ha già polverizzato 4 mila biglietti per la semifinale di andata di Coppa Italia con l’Empoli in programma tra una settimana in Toscana e che oggi darà l’assalto ai tagliandi disponibili negli altri settori del Castellani (con l’attenzione doverosa a non finire nel settore degli ultras di casa). Il punto è che prima dell’Empoli c’è il Venezia in campionato e anche in questo caso l’attesa dei tifosi che intendono seguire la squadra in Laguna è alta.

Sabato è dietro l’angolo, Venezia pure e in ballo ci sono i mille posti del settore ospiti del Penzo, la cui vendita però per il momento è ‘congelata’ in attesa delle risoluzioni del Gos. Il Gruppo operativo per la sicurezza, guidato da un rappresentante della questura locale, coordina il lavoro di tutte le forze che operano per limitare, per esempio, il rischio di incidenti tra le tifoserie. E Venezia-Bologna è una partita da bollino rosso dopo l’ultimo incrocio al Penzo dell’8 maggio 2022. Quel giorno sul campo vinsero i lagunari per 4-3 ma la ‘partita’ giocata fuori più assai più turbolenta, con scontri tra i tifosi (uno finì anche in un canale, per fortuna senza conseguenze) che a distanza di un paio di mesi fecero scattare una sessantina di Daspo, di cui una ventina ebbe per destinatari tifosi del Bologna.

A distanza di tre anni è normale che sia scattato l’allarme delle due questure, anche se non è a rischio l’apertura del settore riservato ai bolognesi. Una soluzione possibile (ma tutta da confermare) è che la vendita dei mille posti del settore ospiti sia riservata ai soli possessori di Fidelity Card rossoblù. Sul piatto c’è anche l’ipotesi di limitazioni ‘territoriali’ nella vendita dei biglietti degli altri settore del Penzo, uno stadio pittoresco ma logisticamente scomodo (l’impianto sorge sull’isola di Sant’Elena) e per le forze dell’ordine difficile da controllare nelle vie d’accesso. L’unica certezza, per ora, è che il costo del biglietto di settore ospiti è salato: 40 euro, comprensivi però di un servizio di traghetto dal Pala Expo Mestre allo stadio, con tragitto di ritorno a fine gara.

Oggi alle 10 intanto l’Empoli metterà in vendita i biglietti residui della sfida di andata di Coppa Italia dell’1 aprile in tutti i settori del Castellani, già gremito peraltro (nei settori dedicati) di quasi 4 mila tifosi rossoblù. Ieri il club toscano ha aperto la vendita dei tagliandi agli abbonati, da oggi invece vendita libera senza limitazioni territoriali. I bolognesi potranno acquistare tagliandi di tutti i settori, probabilmente anche di Curva Nord (Curva Sud e tribuna laterale Sud sono già tutte rossoblù). Da evitare però il settore Maratona, che è il cuore del tifo empolese.