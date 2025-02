Battuta 1-3 in trasferta. Primavera, buio pesto. I ragazzi di Colucci ko anche con il Milan

MILan3BOLOGNA1

MILAN: Longoni; Bakoune, Nissen, Paloschi, Magni; Sala, Eletu, Comotto (28’ st Mancioppi); Liberali (Ossola); Bonomi (41’ st Parmiggiani), Scotti (41’ st Perrucci). A disposizione: Colzani, Perin, Skoczylas, Lamorte, Perera, Albe, Siman. Allenatore: Guidi.

BOLOGNA: Happonen; Nesi (8’ st Baroncioni), Ivanisevic, Markovic (25’ st De Luca), Papazov; Jaku, Di Costanzo, Menegazzo (40’ st Castillo); Negri (25’ st Tonin), Addessi (25’ st Castaldo), Ravaglioli. A disposizione: Pessina, Gattor, Zonta, Velilles, Mazzetti. Allenatore: Colucci.

Arbitro: Gemelli di Messina.

Reti: 15’ pt Liberali, 43’ pt Adessi, 16’ st Comotto, 18’ st Scotti.

Note: ammoniti Scotti, Magni; Happonen, Jaku.

Non si interrompe il momento negativo della Primavera di Leonardo Colucci, sconfitta in trasferta anche dai pari età del Milan con il punteggio di 3-1. Di Addessi, al primo centro con la maglia del Bologna, la rete del momentaneo pareggio a fine primo tempo, in risposta a quella di Liberali arrivata al 15’. Nella ripresa in due minuti i ragazzi di Guidi hanno chiuso il match, con le reti di Comotto e Scotti al 61’ e 63’. La Primavera tornerà in campo domenica 9 febbraio alle 11 a Crespellano contro la Lazio.

Gianluca Sepe