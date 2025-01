Beukema al top. Moro sfiora la gloria. Ndoye: manca verve

SKORUPSKI 6,5. La corta respinta sulla conclusione di Dimarco nell’azione dell’1-0 di Dumfries non è il massimo. Zero colpe sul 2-0 di Lautaro. Attentissimo ella ripresa.

HOLM 6,5. Insensata l’uscita a centrocampo sul gol del 2-0. Ma nella ripresa sostiene la manovra e trova il suo primo gol in rossoblù.

BEUKEMA 7. Anche lui prima dell’intervallo paga dazio a un posizionamento sbagliato. Ma è l’unica macchia in una prestazionne maiuscola.

CASALE 6. Un po’ col fiatone ma ci arriva quasi sempre. Lykogiannis 5,5. Purtroppo non ha il passo, e nemmeno l’attenzione necessaria, quando Dumfries in tap-in buca per la prima volta Skorupski. Ultimo baluardo su Lautaro nel 2-1: ma è un baluardo fragile.

FREULER 6,5. Si appiccica a Barella. Fisicità e fosforo.

MORO 6,5. Titolare a sorpresa, al 9’ timbra un palo che sareebbe stato gol senza la paratona di Sommer. Sei minuti dopo è il suo destro dal limite che Castro tramuta in gol con una mezza magia.

ORSOLINI 6. Primo tempo timido, ripresa di sana sfacciataggine: compreso l’assist per il 2-2 di Holm.

ODGAARD 5,5. Neutralizza bene Asllani, sfiora il gol nel primo tempo ma il peccato capitale è perdere ingenuamente il pallone da cui scaturisce l’1-0.

NDOYE 5,5. Lascia la verve nello spogliatoio. Gli manca lo spunto dei giorni migliori, la corsa no.

CASTRO 7,5. Al 15’ confeziona una zampata d’autore davanti al suo mito Lautaro. Duellante feroce: e i duelli li vince quasi tutti.

POBEGA 6. Porta il suo mattoncino alla causa.

ALL. ITALIANO 7. Modella un Bologna che sta sempre nella partita. E l’Europa lì.

Ferguson 6. Idem come sopra. De Silvestri 6. Provvidenziali chiusure. Erlic sv Dallinga sv

Voto squadra 7

Massimo Vitali