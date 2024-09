Biglietti per Bologna Fc in Champions League: via alla vendita per Shakthar Donetsk

Bologna, 4 settembre 2024 – Sale la febbre Champions League (qui il calendario) sotto le Due Torri. In vista del debutto nella massima competizione europea dei rossoblù in occasione della gara Bologna-Shakthar Donetsk in programma il 18 settembre alle 18.45 allo Stadio Dall’Ara, la società ha annunciato l’avvio della vendita dei biglietti per l’atteso match.

Da giovedì 5 settembre, la prevendita sarà riservata agli abbonati Serie A 2024-2025 del settore Kids Stand che potranno acquistare biglietti in curva San Luca a prezzo agevolato.

Nei giorni successivi (6, 7 e 8 settembre) l’acquisto sarà riservato ai possessori di abbonamento Serie A 2024-2025 di tutti i settori. Da lunedì 9 settembre al via invece la vendita libera.

Inizialmente sarà attiva soltanto la vendita web, con il titolare dell’abbonamento campionato in Tribuna Kids che giovedì 5 potrà acquistare fino a 4 biglietti in un’unica transazione. Nei giorni 6-7-8/09, gli abbonati di tutti i settori potranno acquistare per sé ed altre persone sempre 4 biglietti in un’unica operazione, grazie al codice (PNR per gli abbonati con app e n.fidelity card per gli altri) che sarà dunque monouso.

La vendita libera online e nei punti vendita autorizzati partirà dunque dalle 10 di lunedì 9 settembre.

I prezzi

Per quel che riguarda i prezzi, per la prima giornata di vendita, la Curva San Luca sarà disponibile ad un prezzo di 40 euro intero e 20 euro Under 18. Dal 6/09, la Curva San Luca sarà disponibile a 45 euro (Intero) e 32 euro per gli Under 18, i Distinti a 95 euro e 67 euro per gli U18, la Kid’s Stand a 150 euro e 105 per gli U18 e infine la Tribuna Coperta e la Tribuna Gold a prezzo intero rispettivamente a 150 e 250 euro (105 e 175 euro per gli U18).

La Curva Bulgarelli è già esaurita con i tagliandi in abbonamento. Tutti i prezzi sono al netto delle commissioni. I biglietti per Bologna-Shakthar Donetsk saranno acquistabili anche il giorno della partita esclusivamente online o nei punti vendita.