Ravaglia: la maglia rubata al Dall'Ara torna al legittimo proprietario

Ravaglia ha un cuore grande, il tifoso che lunedì notte al Dall’Ara ha sottratto la sua preziosa maglia al legittimo destinatario un po’ meno. Ma questa storia ha un lieto fine, perché oggi il reprobo, resosi conto di essersi macchiato di un bruttissimo gesto (e spinto dall’onda di indignazione social), restituirà la maglia al legittimo proprietario.

Succede tutto lunedì, nel dopo gara col Napoli. Ravaglia dal campo si avvicina al settore disabili dei distinti e lancia la sua maglia a un tifoso speciale, che di quella maglia avrebbe fatto il suo regalo di compleanno. La maglia però non scavalca il plexiglass, cade all’interno del recinto e a quel punto, prima che gli steward riescano a intervenire, viene sottratta dal blitz di un tifoso che, lestissimo, entra in campo e si porta via il cimelio.

Chi ha subito il furto, ovvero il figlio del destinatario del regalo speciale, giustamente non ci sta e col sostegno della famiglia Ravaglia denuncia su Facebook l’accaduto. Dopo una valanga di messaggi indignati di altri sostenitori, il tifoso macchiatosi del gesto galeotto ha promesso che oggi restituirà la maglia. Nella sua cameretta non sarebbe stato un trofeo di cui andar fieri.

m. v.