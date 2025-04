Biglietti esauriti per i tifosi rossoblù: Bologna verso la semifinale con l'Empoli

La quota di biglietti riservata ai tifosi rossoblù per Bergamo (1.304 tagliandi) è andata esaurita in poche ore all’apertura della prevendita e il Dall’Ara risulta già esaurita per la prossima gara casalinga con l’Inter. A seguire arriverà l’appuntamento con la storia: il 24 maggio, la semifinale di ritorno con l’Empoli, che potrebbe rispedire il Bologna a giocarsi il trofeo a distanza di 51 anni dal trionfo sul Palermo del 1974. La prevendita è cominciata a inizio settimana ed è stata varcata quota 13mila biglietti staccati. Fino a lunedì sarà prevista la prelazione per abbonati, con libera vendita dei posti non coperti da prelazione, procedura che ha fatto verificare alcuni problemi presso i punti vendita Vivaticket.

Da lunedì, quindi, il via libera libera, con probabili code online per l’acquisto dei tagliandi. Tanti i bolognesi che si sono già messi avanti pregustando la finale di Roma e prenotano biglietti e trasferta per l’Olimpico, contro Inter o Milan, che saranno faccia a faccia la sera prima di Bologna-Empoli.