Bologna a caccia della prima vittoria in casa, Italiano: “Col Lecce voglio gli stessi occhi di Cagliari”

Bologna, 1 novembre 2024 – Continuità e prima vittoria in casa, questo cerca il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato sabato alle 15 al Dall’Ara contro il Lecce, fresco di successo al Via del Mare col Verona. Un turno infrasettimanale che ha sorriso anche e finalmente ai rossoblu, usciti vittoriosi martedì dall’Unipol Domus grazie alle firme decisive di Orsolini e Odgaard.

Quattro giorni dopo, un nuovo test per capire se i problemi di un inizio di stagione lento e intricato potranno essere lasciati definitivamente alle spalle.

"Cerchiamo continuità – esordisce così Vincenzo Italiano -, è ciò che dobbiamo provare ad ottenere dopo una prestazione come quella di Cagliari, alla quale va dato valore. Attenzione e qualità sono state le ricette dell’ultima vittoria e che vorrei rivedere anche domani, entrando in campo con gli stessi occhi di martedì sera. Questo è ciò che mi auguro, felice anche di come i ragazzi abbiano reagito ai gol subiti a Genova”.

Seconda sfida in poche ore e secondo impegno della settimana di tour de force che stanno vivendo i rossoblù: Cagliari, Lecce e martedì sera in Champions in casa col Monaco. Motivo in più per Italiano per fare attenzione al turnover, cercando di dosare e gestire al meglio le energie dei suoi ragazzi. Dall’infermeria, però, le notizie che arrivano non sono delle migliori. Contro i salentini, infatti, staranno fuori in cinque: Lykogiannis, Aebischer, Erlic, più i lungodegenti El Azzouzi e Cambiaghi. Seconda convocazione di fila per Ferguson che, saltata la panchina di Cagliari causa indisposizione, finalmente ritroverà il Dall’Ara e i suoi tifosi, dopo sei lunghi mesi.

“Lyko non lo recuperiamo a causa di una forte contusione al polpaccio subita a Birmingham. Lewis lo abbiamo portato con noi a Cagliari per fargli riassaporare il clima gara, anche se a causa di una sindrome influenzale non è potuto scendere in campo. Ma sta molto meglio e sta crescendo anche in allenamento: rientra da un problema serio e piano piano riprenderà condizione. Lo vedo concentrato e attento, sono convinto che possa aggiungere grande qualità alla nostra squadra. De Silvestri? Ha una grande attaccamento alla maglia. Mi piace quando c'è questo spirito, anche quando è uscito ha cercato di dare una mano all'allenatore e ai compagni. E' bello vedere ragazzi come lui che ci tengono tantissimo a recuperare punti che purtroppo nelle scorse giornate abbiamo lasciato per strada. Lo spirito degli anni precedenti c'è ancora”.

Uno spogliatoio unito, desideroso di risollevare le ambizioni della piazza e una classifica che necessita di ulteriore ossigeno per tornare ad insidiare la zona Europa. “Quello che percepisco è che l'entusiasmo c'è ancora, domani ci saranno più di 25.000 persone e questo ci dimostra che la gente è sempre pronta a darci una grande spinta. Detto questo, siamo anche noi che dobbiamo alimentare l'entusiasmo con i risultati – ha detto Italiano, prima di soffermarsi sui match-winner di Cagliari e su alcuni possibili ballottaggi -. Orsolini in queste partite sta spingendo forte, dandoci tanto, con atteggiamenti di grande sacrificio per aiutare la squadra. Quel ‘finalmente' esclamato a fine partita è sia per la vittoria che per il fatto di aver dato tutto. Odgaard? Credo che quelle siano le sue mattonelle, anche se Jens è un ragazzo molto disponibile e sa adattarsi bene a tutte le posizioni. In questo momento è molto soddisfatto di come stanno andando le cose e continueremo a riproporlo in quella posizione”.

“Chi tra Dallinga e Castro? – conclude - Non lo so, sto cercando il modo per coinvolgere entrambi con ampio minutaggio e vorrei che trovassero continuità sotto porta. Ovviamente le scelte dipendono tanto anche dall'avversario. Detto ciò, come ho già detto, credo che sia importante dare continuità alle prestazioni precedenti, per questo domani vorrei confermare in larga parte la formazione di Cagliari”.

I convocati per la gara con il Lecce

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Holm, Lucumi, Miranda, Posch. Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski. Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini.