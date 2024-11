BOLOGNA, alle 21. Italiano per il salto: "Ora alzare il livello, col Lille ci proviamo»

Il Bologna ha una missione: trovare la prima vittoria in Europa. La squadra di Italiano si prepara a ospitare un Lille imbattuto da metà settembre e con già 7 punti in cassaforte (alle 21 su Sky). "Siamo ancora dentro alla competizione e domani ci proveremo con tutti i nostri – commenta il tecnico –, perché vogliamo tenere vive le possibilità di passare il turno". Il Bologna è a 4 punti dalla zona ’salvezza’. Rispetto alla trasferta con la Lazio dovrebbero cambiare i laterali di difesa, con l’ingresso di Lykogiannis e Posch. Castro è favorito su Dallinga in attacco, dubbio anche in mediana, dove Pobega dopo l’espulsione con la Lazio potrebbe lasciar spazio a Moro