Bologna, altra standing ovation. Calafiori, un gigante a tuttocampo. Il gran ritorno delle guardie svizzere. Ravaglia si rifà trovare prontissimo

Ravaglia 7 Titolare a sorpresa, si fa trovare pronto. La paratissima all’80’ su Candreva è da podio dei migliori. Ottimo anche il riflesso nel primo tempo sulla sciabolata di Simy. Gli sporca la pagella qualche eccessiva disinvoltura nel gioco con i piedi: brividi un po’ gratuiti.

Posch 6 Bradaric dalle sue parti non si vede mai. La sua forza è che è sempre in controllo, anche nei momenti morti della partita.

Lucumi 6 Al pronti via sbaglia un paio di letture, ma torna subito in partita con la solita ferrea concentrazione. Al 60’ spreca una ripartenza sbagliando un passaggio facile. Ciò detto, avercene.

Calafiori 7,5 Tappa tutte le falle, riparte, cuce la manovra, duetta perfino con gli attaccanti. E’ il solito calciatore universale che fa mille cose e tutte gli riescono bene. Sarebbe il migliore in campo, podio che gli sfugge solo perché Saelemakers va in gol.

Lykogiannis 7 Un altro pescato dal mazzo dei ‘dimenticati’. Ma il bello di Motta è che non lascia mai indietro nessuno e il greco lo ripaga con novanta minuti di efficace diligenza impreziositi da un gol non banale segnato col destro, che non è il suo piede.

Freuler 6,5 Dove ti giri lo trovi: sempre al tuo fianco, sempre pronto a darti una mano. Incarna lo spirito solidaristico del calcio di Thiago: la chioccia che mancava alla meglio gioventù di Casteldebole.

Orsolini 7 Un tiro, un gol: ma che tiro, roba da leccarsi i baffi. La rete che gli vale la doppia cifra è un capolavoro di balistica. Poi poco altro, come se con quel gol avesse portato a casa la giornata.

Aebischer 6,5 Primo tempo un po’ in sordina, ripresa a tutto gas. Con quell’apertura geniale che al 92’ arma il destro di Lykogiannis.

Ferguson 6 Fa le cose essenziali che gli chiede l’allenatore, anche se è un po’ meno appariscente dal solito.

Ndoye 6 Meno frizzantino di quanto ci si potrebbe aspettare. Zirkzee 6,5 Pur giocando in infradito crea due pericoli per la porta di Costil.

Urbanski 6 Nessun errore, nessun acuto.

Fabbian 6 Non ha il tempo per lasciare il segno.

De Silvestri sv

Allenatore Motta 7,5 Batte con un filo di gas una Salernitana fin troppo balneare. Qualche scelta stranina, vedi Ravaglia e Lykogiannis, ma come sempre vincente. Il suo Bologna non sbaglia una mossa ed è sempre più dentro la realtà (non più un sogno) Champions.

Voto squadra 7,5

Massimo Vitali