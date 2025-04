Bologna: Analisi dei Voti Giocatori e Prestazione Contro l'Atalanta

RAVAGLIA 5,5. Un po’ passivo sulla zampata-gol di Retegui. E troppa approssimazione nei disimpegni.

DE SILVESTRI 6. Dalla sua parte Lookman fa quasi scena muta.

BEUKEMA 5,5. Due gol subiti nella zona nevralgica dell’area chiamano in causa anche il pilota del reparto.

LUCUMÌ 4. Lascia la concentrazione nello spogliatoio. Sul primo gol si fa bruciare da Retegui, sul secondo gli consente di crossare da terra.

MIRANDA 5. Dorme tra due guanciali quando al 2’ Bellanova gli sfila alle spalle e propizia l’1-0.

FREULER 5,5. Garantisce quantità, ma Pasalic che si fa una passeggiata in area sul 2-0 è anche responsabilità sua.

POBEGA 6. Titolare un po’ a sorpresa si cala l’elmetto e almeno prova a mettere un argine alla fisicità straripante dei nerazzurri.

ORSOLINI 5. E’ elettrico, però tanto fumo e niente arrosto.

FABBIAN 4,5. Complicato anche accorgersi che fosse in campo.

NDOYE 6,5. E’ il più vivo dei suoi e solo Carnesecchi nel primo tempo gli nega il gol.

DALLINGA 5. Sponde, lavoro sporco, ma zero pericolosità. Fa avvertire l’assenza di Castro.

ALL. ITALIANO 5,5. Senza cinque titolari la sua squadra fa quel che può: molto poco. Approccio choc non da Bologna, ma anche i più bravi possono fare cilecca.

Casale 6. Entra ed esce dopo 22 minuti per una spalla ammaccata. Dominguez 6. Parte bene, si spegne un po’ alla distanza ma è vivace. Cambiaghi 5. Non gli manca l’energia ma non gli riesce quasi nulla. Holm 6. Diligente. Erlic 5. Sempre in ritardo: un pesce fuor d’acqua.

Voto squadra 5

Massimo Vitali